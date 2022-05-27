https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/v-gudaute-proshel-subbotnik-1039285270.html

В Гудауте прошел субботник

В Гудауте прошел субботник

В районах Республики Абхазия ежегодно проводятся субботники в преддверии летнего курортного сезона. 27.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-27T19:38+0300

2022-05-27T19:38+0300

2022-05-27T19:38+0300

в абхазии

гудаута

новости

уборка

субботник

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СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Работники госучреждений Гудаутского района провели ежегодный субботник, рассказал Sputnik замглавы администрации муниципалитета Валерий Авидзба.Он отметил, что субботник традиционно проводится весной под девизом "Чистый город". Сотрудники организаций вышли на улицы с инвентарем и прибрались на разных участках города, в частности, вдоль набережной, в центре Гудауты, в парках.По словам Авидзба, обычно в субботнике участвуют и школьники, но в этот раз они не смогли присоединиться, так как в школах района проводился утренник "Ҽаанбзиала анбан". По этой причине было решено, что ученики выйдут на уборку на следующей неделе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/na-blagoustroystvo-gudautskogo-rayona-vydelyat-bolee-60-millionov-rubley-1039273755.html

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гудаута, новости, уборка, субботник