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В Гудауте прошел субботник
В Гудауте прошел субботник
В районах Республики Абхазия ежегодно проводятся субботники в преддверии летнего курортного сезона. 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T19:38+0300
2022-05-27T19:38+0300
в абхазии
гудаута
новости
уборка
субботник
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Работники госучреждений Гудаутского района провели ежегодный субботник, рассказал Sputnik замглавы администрации муниципалитета Валерий Авидзба.Он отметил, что субботник традиционно проводится весной под девизом "Чистый город". Сотрудники организаций вышли на улицы с инвентарем и прибрались на разных участках города, в частности, вдоль набережной, в центре Гудауты, в парках.По словам Авидзба, обычно в субботнике участвуют и школьники, но в этот раз они не смогли присоединиться, так как в школах района проводился утренник "Ҽаанбзиала анбан". По этой причине было решено, что ученики выйдут на уборку на следующей неделе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/na-blagoustroystvo-gudautskogo-rayona-vydelyat-bolee-60-millionov-rubley-1039273755.html
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гудаута, новости, уборка, субботник

В Гудауте прошел субботник

19:38 27.05.2022
© Foto / Администрация Гудаутского районаСотрудники госучреждений Гудауты
Сотрудники госучреждений Гудауты - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2022
© Foto / Администрация Гудаутского района
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В районах Республики Абхазия ежегодно проводятся субботники в преддверии летнего курортного сезона.
СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Работники госучреждений Гудаутского района провели ежегодный субботник, рассказал Sputnik замглавы администрации муниципалитета Валерий Авидзба.
Он отметил, что субботник традиционно проводится весной под девизом "Чистый город". Сотрудники организаций вышли на улицы с инвентарем и прибрались на разных участках города, в частности, вдоль набережной, в центре Гудауты, в парках.
"Мы вышли рано утром на субботник и до обеда занимались уборкой территории. Наши коммунальщики до сих пор продолжают. Они очень помогли. Привлекли свою технику и выполнили работу, которую вручную сделать было невозможно.
По словам Авидзба, обычно в субботнике участвуют и школьники, но в этот раз они не смогли присоединиться, так как в школах района проводился утренник "Ҽаанбзиала анбан". По этой причине было решено, что ученики выйдут на уборку на следующей неделе.
Новый Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2022
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