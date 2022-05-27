https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/zadolzhennost-yuridicheskikh-lits-za-elektroenergiyu-sokratilas-v-abkhazii-1039284864.html
Задолженность юридических лиц за электроэнергию сократилась в Абхазии
Задолженность юридических лиц за электроэнергию сократилась в Абхазии
В прошлом году на бюджетные ассигнования в поддержку энергетической отрасли было направлено 100 миллионов рублей, к настоящему моменту нынешнего года – уже 37... 27.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-27T18:58+0300
2022-05-27T18:58+0300
2022-05-27T18:58+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр финансов Абхазии Владимир Делба на заседании Общественной палаты Абхазии рассказал о том, что задолженность юридических лиц за потребленную электроэнергию значительно сократилась.Добиться этого удалось благодаря тому, что Минфин применил меры принуждения бюджетного характера, приостановив и заблокировав расходы государственных организаций, пояснил он."То есть придали приоритетность этим расходам. На сегодняшний день, расходы на оплату за электроэнергию, за воду, то есть коммунальные платежи, стоят в приоритете так же, как и любые социальные выплаты, заработная плата, социальные пособия и все остальные", - заметил Делба.Заседание Общественной палаты Абхазии, которое в частности было посвящено вопросам, связанным с проблемой энергетики, состоялось в пятницу 27 мая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/delba-predstavil-proekt-po-restrukturizatsii-dolgov-za-elektroenergiyu-1039284426.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости
Задолженность юридических лиц за электроэнергию сократилась в Абхазии
В прошлом году на бюджетные ассигнования в поддержку энергетической отрасли было направлено 100 миллионов рублей, к настоящему моменту нынешнего года – уже 37 миллионов рублей.
СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр финансов Абхазии Владимир Делба на заседании Общественной палаты Абхазии рассказал о том, что задолженность юридических лиц за потребленную электроэнергию значительно сократилась.
"Еженедельно в правительство поступает информация о наличии так называемой просроченной задолженности по платежам за потребленную электроэнергию. Путем совместных усилий, применения различных мер воздействия, в том числе финансовых, экономических, административных, значительно сократилась задолженность у юридических лиц - в течение месяца порядка 35 миллионов рублей", - сообщил он.
Добиться этого удалось благодаря тому, что Минфин применил меры принуждения бюджетного характера, приостановив и заблокировав расходы государственных организаций, пояснил он.
"То есть придали приоритетность этим расходам. На сегодняшний день, расходы на оплату за электроэнергию, за воду, то есть коммунальные платежи, стоят в приоритете так же, как и любые социальные выплаты, заработная плата, социальные пособия и все остальные", - заметил Делба.
Заседание Общественной палаты Абхазии, которое в частности было посвящено вопросам, связанным с проблемой энергетики, состоялось в пятницу 27 мая.