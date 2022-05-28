https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/amerikantsy-nazvali-rubl-samoy-stabilnoy-valyutoy-v-mire-1039289176.html

Американцы назвали рубль самой стабильной валютой в мире

Американцы назвали рубль самой стабильной валютой в мире

Причиной укрепления российской валюты западные эксперты считают рост цен на энергоносители - нефть и газ. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T11:07+0300

2022-05-28T11:07+0300

2022-05-28T11:23+0300

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. В США российский рубль назвали самой устойчивой и эффективной валютой в мире, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на американский телеканал CBS News.Эксперты признали, что меры, которые предпринимают российские власти, позволили создать спрос на валюту и повысить ее стоимость и, таким образом, защитить экономику России от санкций коллективного Запада.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/rubl--luchshaya-valyuta-mira-skolko-na-samom-dele-stoit-dollar-1039100221.html

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валюта, рубль, россия, экономика