https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/rubl--luchshaya-valyuta-mira-skolko-na-samom-dele-stoit-dollar-1039100221.html

"Рубль — лучшая валюта мира": сколько на самом деле стоит доллар

"Рубль — лучшая валюта мира": сколько на самом деле стоит доллар

Западные аналитики на этой неделе признали российский рубль лучшей мировой валютой. 14.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-14T11:26+0300

2022-05-14T11:26+0300

2022-05-14T11:26+0300

аналитика

рубль

доллары

евро

валюта

экономика

санкции

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На рынке действительно сложилась уникальная ситуация: вроде бы санкции должны обрушить курс. На деле — ровно наоборот. Подробнее - в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.Пошел в ростС начала года рубль укрепился к доллару на 11 процентов, подсчитали в Bloomberg. Это максимум среди трех десятков основных валют. Следом — бразильский реал. На третьем месте — мексиканское песо.Это результат действий правительства и ЦБ, отмечают в агентстве. Из-за санкций пришлось резать по живому. В частности, чтобы защитить сбережения населения, ключевую ставку подняли до 20 процентов.Пойти на это вынудила блокировка половины золотовалютных резервов (ЗВР) страны — почти 300 миллиардов долларов. Запад нанес по финансовой системе России серьезный удар. Связал руки ЦБ: сократились возможности подпитывать банки ликвидностью, сдерживать инфляцию, влиять на курс.В результате в марте доллар стоил больше 120 рублей, а евро — 130.Следом за повышением ставки монетарные власти ограничили движение капитала. Беспрепятственно отправить валюту за рубеж теперь не могут ни частные лица, ни компании. Только по специальным разрешениям или по большим контрактам.Потом некоторые меры отменили, а какие-то ослабили. Но рубль продолжил укрепляться.Рублевый эквивалентЛюбопытно, что Турция и Аргентина действовали примерно так же, отмечают аналитики Bloomberg. Но там не получилось. С января лира подешевела к доллару на 13 процентов, песо — на 12,3.Тем временем на Московской бирже доллар опустился ниже 63 рублей — впервые с февраля 2020-го. Евро стоит меньше 65.Однако проводить параллели в данном случае некорректно. Природа кризисов совершенно разная. Девальвация в Турции и Аргентине связана сугубо с внутренними экономическими проблемами. Там нет западных санкций, не пришлось применять ответные меры.Важную роль в укреплении рубля сыграло резкое сокращение импорта из ЕС и США. "С рядом стран в марте и апреле — минус 30-40 процентов. Доллары и евро мало кому нужны. Их не на что тратить", — отмечает Михаил Богданов.Сыграли роль и другие факторы: многие иностранцы свернули бизнес в России, меньше стало заграничных поездок. Сказался переход на рубли при оплате поставок газа в "недружественные страны". Уменьшилось предложение иностранных денег и вырос спрос на нацвалюту.Двадцать европейских компаний открыли счета в Газпромбанке, сообщает Bloomberg. Еще 14 запросили необходимые документы. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, платить за голубое топливо по новой схеме согласились почти все ключевые партнеры. Отказались Польша и Болгария, но у них и так в этом году заканчивался контракт.Кроме того, в планах — перейти на взаиморасчеты в национальных валютах с Китаем, Индией, Бразилией, Ираном и странами ЕАЭС. Рубль и впредь понадобится в больших объемах.Сколько стоит долларВпрочем, многие в неожиданное укрепление российской нацвалюты не верят. Или не хотят верить. В Вашингтоне происходящее называют "искусственной накачкой" ЦБ и правительства. Курс не отражает реального состояния российской экономики, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.Без поддержки властей доллар стоил бы 180 рублей, уверяет валютный стратег Wells Fargo Securities Брендан МакКенн. "Рубль укрепляется в искусственных, тепличных условиях. В марте ограничили обращение валюты в России. Мера вынужденная, но очень своевременная. Утихла первоначальная паника. Спал ажиотаж на товары повседневного спроса. Удалось затормозить инфляцию. В марте она ускорилась на фоне резкой девальвации рубля и подорожания иностранной продукции", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Чтобы определить реальный курс, нужно снять валютные ограничения. Вероятно, доллар стоит примерно 75-85 рублей, предполагает Гойхман. Между тем подешевевшая относительно рубля западная валюта на руку Минфину. Теперь ее выгодно покупать. Дело в том, что львиная доля ЗВР заморожена, а оплату внешнего долга никто не отменял.Но у сильного рубля есть обратная сторона. Основной доход бюджета складывается из налогов от поставок за рубеж. Прежде всего — нефти. Чем меньше выручка экспортеров, тем меньше денег в казне. Из-за этого может не хватить средств, которые нужны для реализации инвестиционных и соцпрограмм. "Это опасно, поскольку сжимается экономика, падают доходы государства, бизнеса, населения", — продолжает эксперт.В бюджете на 2022 год заложены курс 72,1 рубля и стоимость российской нефти Urals в 44,2 доллара за баррель. То есть в бюджет должны поступать 3186 рублей за бочку.Кому выгодноК тому же сейчас отечественное черное золото продают с большим дисконтом. На дешевое сырье выстроилась очередь — Индия, Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем временем Вашингтон продолжает бить по отечественной финансовой системе. Конгресс принял законопроект, запрещающий менять на доллары российские специальные права заимствования (СДР), которые выдает Международный валютный фонд. На них можно купить валюту. В прошлом году Россия получила транш на 18 миллиардов долларов. Они вошли в ЗВР страны и на конец апреля превысили 593 миллиарда — против 630,6 на начало года. Теперь возможностей использовать резервы еще меньше. Но пока разрешено менять СДР на валюту в других государствах.Спрогнозировать курс на ближайшие месяцы аналитики не берутся. На рынке уникальная ситуация: спрос на валюту снижен, а на рубль — резко повышен. Сейчас в большой степени все зависит от решений ЦБ и правительства, считают специалисты. Например, регулятор ранее анонсировал падение продажи валютной выручки экспортеров до 50 процентов. По инерции доллар может подешеветь до 60-65 рублей. Однако нужен ли монетарным властям по-настоящему сильный рубль, большой вопрос. Комфортным для экономики и бюджета эксперты называют курс в диапазоне 70-75 рублей.

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аналитика, рубль, доллары, евро, валюта, экономика, санкции