https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/ekspert-rasskazal-pochemu-tseny-ne-padayut-kogda-dollar-desheveet-1039292836.html
Эксперт рассказал, почему цены не падают, когда доллар дешевеет
Эксперт рассказал, почему цены не падают, когда доллар дешевеет
Курс доллара и курс евро сильно подскочили после начала специальной военной операции России на Украине, но спустя несколько недель, ситуация выровнялась. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T15:44+0300
2022-05-28T15:44+0300
2022-05-28T16:08+0300
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба в интервью радио Sputnik рассказал, по какой причине цены на товары не снижаются вслед за дешевеющим долларом и евро."Потом, многие западные страны ввели ограничения, соответственно, российским компаниям, нужно было выстраивать новые логистические маршруты и это неминуемо вело к удорожанию конечной цены. Несмотря на то, что курс откатился назад, цена за доставку, которая вкладывается в конечную цену, увеличилась", - подчеркнул он.При росте курса доллара и евро, в первую очередь выросли цены на товары завозимые из-за пределов России. Теперь, когда доллар откатился на приблизительно прежние значения, цена не спешит последовать за ним, отметил Георгий Абухба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/pochemu-dollar-padaet-a-tseny-net-otvechayut-eksperty-1039287033.html
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экономика, валюта, новости
Эксперт рассказал, почему цены не падают, когда доллар дешевеет
15:44 28.05.2022 (обновлено: 16:08 28.05.2022)
Курс доллара и курс евро сильно подскочили после начала специальной военной операции России на Украине, но спустя несколько недель, ситуация выровнялась.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik.
Председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба в интервью радио Sputnik
рассказал, по какой причине цены на товары не снижаются вслед за дешевеющим долларом и евро.
По его словам, в первую очередь это связано с тем, что логистические цепочки были нарушены из-за того, что многие популярные западные компании и бренды покинули российский рынок.
"Потом, многие западные страны ввели ограничения, соответственно, российским компаниям, нужно было выстраивать новые логистические маршруты и это неминуемо вело к удорожанию конечной цены. Несмотря на то, что курс откатился назад, цена за доставку, которая вкладывается в конечную цену, увеличилась", - подчеркнул он.
При росте курса доллара и евро, в первую очередь выросли цены на товары завозимые из-за пределов России. Теперь, когда доллар откатился на приблизительно прежние значения, цена не спешит последовать за ним, отметил Георгий Абухба.