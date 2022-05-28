https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/ekspert-rasskazal-pochemu-tseny-ne-padayut-kogda-dollar-desheveet-1039292836.html

Эксперт рассказал, почему цены не падают, когда доллар дешевеет

Эксперт рассказал, почему цены не падают, когда доллар дешевеет

Курс доллара и курс евро сильно подскочили после начала специальной военной операции России на Украине, но спустя несколько недель, ситуация выровнялась. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T15:44+0300

2022-05-28T15:44+0300

2022-05-28T16:08+0300

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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба в интервью радио Sputnik рассказал, по какой причине цены на товары не снижаются вслед за дешевеющим долларом и евро."Потом, многие западные страны ввели ограничения, соответственно, российским компаниям, нужно было выстраивать новые логистические маршруты и это неминуемо вело к удорожанию конечной цены. Несмотря на то, что курс откатился назад, цена за доставку, которая вкладывается в конечную цену, увеличилась", - подчеркнул он.При росте курса доллара и евро, в первую очередь выросли цены на товары завозимые из-за пределов России. Теперь, когда доллар откатился на приблизительно прежние значения, цена не спешит последовать за ним, отметил Георгий Абухба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/pochemu-dollar-padaet-a-tseny-net-otvechayut-eksperty-1039287033.html

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