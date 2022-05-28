https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/gorod-s-fotovystavka-naaly-avidzba-otkroetsya-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-1039290601.html

"Город С.": фотовыставка Наалы Авидзба откроется в Центральном выставочном зале

"Город С.": фотовыставка Наалы Авидзба откроется в Центральном выставочном зале

Выставка фотографий Наалы Авидзба в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии будет открыта до 4 июня, с 10:00 до 17:00 ежедневно. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T13:10+0300

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СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 30 мая в 18:00 откроется выставка работ фотографа Наалы Авидзба под названием "Город С.".На протяжении последних месяцев Наала Авидзба сделала много фотографий, но посетители выставки увидят не все - для них автор отобрала самые лучшие."Выжимка" не только по отбору материала, но и по настроению тоже. Там нет каких-то эмоциональных вещей, скорее есть ритмы, почти нет изображений людей – это вода, архитектурные ритмы, много набережной, но немножко другой. На фотографиях присутствует тема рыбаков, работ не много, их около двадцати", - рассказала она.Руководитель Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия ранее отмечала, что Наала Авидзба – фотограф-наблюдатель, исследователь, для нее профессия - способ познания мира и себя в нем."Новая выставка Наалы посвящена Сухуму - городу, который ее бесконечно вдохновляет, удивляет, и каждый раз она открывает для себя в нем что-то новое. Выставка "Город С." - это авторское путешествие фотографа по хорошо знакомому культурному ландшафту" - подчеркнула она.Выставка фотографий Наалы Авидзба в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии будет доступна для всех желающих до 4 июня, с 10:00 до 17:00 ежедневно.

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