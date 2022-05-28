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"Город С.": фотовыставка Наалы Авидзба откроется в Центральном выставочном зале
"Город С.": фотовыставка Наалы Авидзба откроется в Центральном выставочном зале
Выставка фотографий Наалы Авидзба в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии будет открыта до 4 июня, с 10:00 до 17:00 ежедневно. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T13:10+0300
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 30 мая в 18:00 откроется выставка работ фотографа Наалы Авидзба под названием "Город С.".На протяжении последних месяцев Наала Авидзба сделала много фотографий, но посетители выставки увидят не все - для них автор отобрала самые лучшие."Выжимка" не только по отбору материала, но и по настроению тоже. Там нет каких-то эмоциональных вещей, скорее есть ритмы, почти нет изображений людей – это вода, архитектурные ритмы, много набережной, но немножко другой. На фотографиях присутствует тема рыбаков, работ не много, их около двадцати", - рассказала она.Руководитель Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия ранее отмечала, что Наала Авидзба – фотограф-наблюдатель, исследователь, для нее профессия - способ познания мира и себя в нем."Новая выставка Наалы посвящена Сухуму - городу, который ее бесконечно вдохновляет, удивляет, и каждый раз она открывает для себя в нем что-то новое. Выставка "Город С." - это авторское путешествие фотографа по хорошо знакомому культурному ландшафту" - подчеркнула она.Выставка фотографий Наалы Авидзба в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии будет доступна для всех желающих до 4 июня, с 10:00 до 17:00 ежедневно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/dizayner-grafist-aryutaa-o-svoem-tvorchestve-vdokhnovlyaet-priroda-abkhazii-1039237082.html
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"Город С.": фотовыставка Наалы Авидзба откроется в Центральном выставочном зале
Выставка фотографий Наалы Авидзба в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии будет открыта до 4 июня, с 10:00 до 17:00 ежедневно.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 30 мая в 18:00 откроется выставка работ фотографа Наалы Авидзба под названием "Город С.".
"Выставка – это настроение, которое прослеживается на протяжении какого-то времени. Это все - свежие фотографии, которые сняты в течение двух-трех месяцев. Это состояние, в котором находишься, способ самовыражения. И плюс еще инструментарий, который накопился, и захотелось попытаться этим инструментом сказать то, что беспокоит. Выставка больше художественная, с философской направленностью", - подчеркнула фотограф в интервью Sputnik.
На протяжении последних месяцев Наала Авидзба сделала много фотографий, но посетители выставки увидят не все - для них автор отобрала самые лучшие.
"Выжимка" не только по отбору материала, но и по настроению тоже. Там нет каких-то эмоциональных вещей, скорее есть ритмы, почти нет изображений людей – это вода, архитектурные ритмы, много набережной, но немножко другой. На фотографиях присутствует тема рыбаков, работ не много, их около двадцати", - рассказала она.
Руководитель Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия ранее отмечала, что Наала Авидзба – фотограф-наблюдатель, исследователь, для нее профессия - способ познания мира и себя в нем.
"Новая выставка Наалы посвящена Сухуму - городу, который ее бесконечно вдохновляет, удивляет, и каждый раз она открывает для себя в нем что-то новое. Выставка "Город С." - это авторское путешествие фотографа по хорошо знакомому культурному ландшафту" - подчеркнула она.
Выставка фотографий Наалы Авидзба в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии будет доступна для всех желающих до 4 июня, с 10:00 до 17:00 ежедневно.