https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/loshadi-abkhazskikh-konevladeltsev-zanyali-prizovye-mesta-na-skachkakh-v-krasnodare-1039294853.html

Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на скачках в Краснодаре

Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на скачках в Краснодаре

Скачки проходили 28 мая на Краснодарском ипподроме и были приурочены ко Дню защиты детей. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T17:55+0300

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спорт

абхазия

лошади

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Лошади коневладельцев из Абхазии заняли призовые места на скачках в Краснодаре, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.Дистанцию в 2400 метров бежали лошади арабской породы четырех лет и старше. В забеге участвовали два скакуна Ахры Ашуба - Сириус, занявший четвертое место, и Вронский, пришедший вторым.Конь арабской породы Апсны Голд, принадлежащий Адгуру Пачалия, первым преодолел дистанцию в 1200 метров и стал обладателем Летнего приза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/konya-na-skaku-ne-ostanovyat-skachki-v-sele-kutol-1038917982.html

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спорт, абхазия, лошади