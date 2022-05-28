https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/loshadi-abkhazskikh-konevladeltsev-zanyali-prizovye-mesta-na-skachkakh-v-krasnodare-1039294853.html
Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на скачках в Краснодаре
Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на скачках в Краснодаре
Скачки проходили 28 мая на Краснодарском ипподроме и были приурочены ко Дню защиты детей. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T17:55+0300
2022-05-28T17:55+0300
2022-05-28T17:55+0300
спорт
абхазия
лошади
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039294909_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d6a33fa4c77bae36821702e4cc75357.jpg
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Лошади коневладельцев из Абхазии заняли призовые места на скачках в Краснодаре, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.Дистанцию в 2400 метров бежали лошади арабской породы четырех лет и старше. В забеге участвовали два скакуна Ахры Ашуба - Сириус, занявший четвертое место, и Вронский, пришедший вторым.Конь арабской породы Апсны Голд, принадлежащий Адгуру Пачалия, первым преодолел дистанцию в 1200 метров и стал обладателем Летнего приза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/konya-na-skaku-ne-ostanovyat-skachki-v-sele-kutol-1038917982.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039294909_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a120c538ab951b70bc6e0888c7a12a85.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, абхазия, лошади
Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на скачках в Краснодаре
Скачки проходили 28 мая на Краснодарском ипподроме и были приурочены ко Дню защиты детей.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik.
Лошади коневладельцев из Абхазии заняли призовые места на скачках в Краснодаре, сообщает
Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
За призы в 18 забегах боролись чистокровные лошади арабской, английской и ахалтекинской пород. Среди них были и кони, принадлежащие коневладельцам из Абхазии - Ахре Ашуба и Адгуру Пачалия.
Дистанцию в 2400 метров бежали лошади арабской породы четырех лет и старше. В забеге участвовали два скакуна Ахры Ашуба - Сириус, занявший четвертое место, и Вронский, пришедший вторым.
Конь арабской породы Апсны Голд, принадлежащий Адгуру Пачалия, первым преодолел дистанцию в 1200 метров и стал обладателем Летнего приза.