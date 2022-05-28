https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/minoborony-rossii-soobschilo-o-gotovyascheysya-ukrainoy-provokatsii-1039296096.html

Минобороны России сообщило о готовящейся провокации со стороны Украины

Минобороны России сообщило о готовящейся провокации со стороны Украины

Информацию о "военных преступлениях" России украинская сторона хочет распространить через западные СМИ. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T21:45+0300

2022-05-28T21:45+0300

2022-05-28T21:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Министерство обороны России сообщило, что Киев готовит провокацию с применением отравляющих веществ. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Целью акции должно стать обвинение российских военнослужащих в применении химического оружия и нанесении ударов по мирным жителям. При этом при нынешней провокации граждан не эвакуируют для достижения "максимального резонанса" в западных медиа, хотя раньше мирное население заранее выводили из района планируемого заражения.Ведомство еще раз указывает мировому сообществу на пренебрежение нормами международного права со стороны Киева и поощрение стран коллективного запада, "одурманенных русофобскими настроениями".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/bolee-75-tysyach-chelovek-pogibli-v-dnr-s-nachala-ukrainskoy-agressii-1039283911.html

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россия, украина, министерство обороны рф, новости