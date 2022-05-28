https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/minoborony-rossii-soobschilo-o-gotovyascheysya-ukrainoy-provokatsii-1039296096.html
Минобороны России сообщило о готовящейся провокации со стороны Украины
Минобороны России сообщило о готовящейся провокации со стороны Украины
Информацию о "военных преступлениях" России украинская сторона хочет распространить через западные СМИ. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T21:45+0300
2022-05-28T21:45+0300
2022-05-28T21:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0b/1039049981_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c58d3be1be2f2cf9b72cdc06f7ff6090.jpg
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Министерство обороны России сообщило, что Киев готовит провокацию с применением отравляющих веществ. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Целью акции должно стать обвинение российских военнослужащих в применении химического оружия и нанесении ударов по мирным жителям. При этом при нынешней провокации граждан не эвакуируют для достижения "максимального резонанса" в западных медиа, хотя раньше мирное население заранее выводили из района планируемого заражения.Ведомство еще раз указывает мировому сообществу на пренебрежение нормами международного права со стороны Киева и поощрение стран коллективного запада, "одурманенных русофобскими настроениями".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/bolee-75-tysyach-chelovek-pogibli-v-dnr-s-nachala-ukrainskoy-agressii-1039283911.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0b/1039049981_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30e56876ad7dd90350535066fb0818e5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф, новости
Минобороны России сообщило о готовящейся провокации со стороны Украины
Информацию о "военных преступлениях" России украинская сторона хочет распространить через западные СМИ.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Министерство обороны России сообщило, что Киев готовит провокацию с применением отравляющих веществ. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
"Неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из жилого района города и спровоцировать российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами", - говорится в сообщении.
Целью акции должно стать обвинение российских военнослужащих в применении химического оружия и нанесении ударов по мирным жителям.
При этом при нынешней провокации граждан не эвакуируют для достижения "максимального резонанса" в западных медиа, хотя раньше мирное население заранее выводили из района планируемого заражения.
Ведомство еще раз указывает мировому сообществу на пренебрежение нормами международного права со стороны Киева и поощрение стран коллективного запада, "одурманенных русофобскими настроениями".