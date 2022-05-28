https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/minoborony-rossii-zayavilo-ob-osvobozhdenii-krasnogo-limana-na-ukraine-1039289468.html

Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана на Украине

Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана на Украине

Российская армия на Украине развивает наступление совместно с подразделениями ДНР и ЛНР. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T11:57+0300

2022-05-28T11:57+0300

2022-05-28T11:57+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Российские войска полностью освободили город Красный Лиман на Украине, сообщает Министерство обороны России.Российские войска нанесли высокоточные удары ракетами воздушного базирования по передовому пункту управления 30-й механизированной бригады ВСУ, пункту управления бригады терробороны, уничтожили пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов.Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки поразила шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО "Град", 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате действий авиации уничтожены более 260 националистов.Также российские истребители сбили в воздухе два украинских самолета Су-25 в Херсонской и Харьковской областях.Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8, 18 беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", семь снарядом РСЗО "Смерч", перехватили украинскую баллистическую ракету "Точка-У" в районе Сватово в ДНР.Ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях и две батареи реактивных систем залпового огня "Град".Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В рамках поставленных перед ними целей по денацификации и демилитаризации страны, все подразделения российской армии выполняют задачи по уничтожению военных объектов и инфраструктуры Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/kak-rabotaet-rossiyskiy-solntsepek-na-ukraine-1039285445.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/bolee-75-tysyach-chelovek-pogibli-v-dnr-s-nachala-ukrainskoy-agressii-1039283911.html

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