https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/nachalos-golosovanie-na-povtornykh-vyborakh-deputata-v-mayakskom-okruge-1039287219.html

Началось голосование на повторных выборах депутата в Маякском округе

Началось голосование на повторных выборах депутата в Маякском округе

Повторные выборы проводятся из-за того, что во втором туре кандидаты набрали одинаковое количество голосов. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T08:00+0300

2022-05-28T08:00+0300

2022-05-28T08:00+0300

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Началось голосование на повторных выборах депутата Народного Собрания Абхазии в избирательном округе №8 в Сухуме (Маякский).За депутатское кресло на выборах борются пять кандидатов: сотрудник компании "Апсныргылара" Джансух Адлейба, сотрудник Таможенного комитета Леон Губаз, замначальника управления культуры администрации Сухума Тимур Квеквескири, главный специалист управления образования столичной администрации Наур Нармания и водитель "Абхазвторресурсов" Ираклий Чачхалия.Леон Губаз и Наур Нармания участвовали в парламентских выборах с самого начала, прошли во второй тур и набрали равное число голосов, из-за чего голосование было назначено повторно.Выборы в Народное собрание Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур.По итогам двух туров, выборы состоялись в 33 округах. Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/narodnye-izbranniki-sostav-vii-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038854385.html

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