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Путин обсудил продовольственную безопасность с Шольцем и Макроном
Путин обсудил продовольственную безопасность с Шольцем и Макроном
По мнению российского президента, снизить напряженность на мировом рынке продовольствия можно при наращивании поставок сельхозпродукции и удобрений из России... 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T16:47+0300
2022-05-28T16:47+0300
2022-05-28T16:47+0300
владимир путин
новости
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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем обсудил ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. "Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов", - говорится в сообщении.Помимо этого, лидеры трех стран обсудили и другие темы, касающиеся конфликта на Украине. Владимир Путин проинформировал собеседников о развитии событий в контексте спецоперации, подчеркнув, что российские вооруженные силы соблюдают нормы международного гуманитарного права.Также Путин заявил, что российско-украинские переговоры находятся в замороженном состоянии по вине Киева и еще раз подчеркнул, что поставки западного оружия на Украину приведут к дальнейшей дестабилизации обстановки и обострению гуманитарного кризиса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/shoygu-rossiya-prodolzhit-spetsialnuyu-voennuyu-operatsiyu-do-polnogo-vypolneniya-vsekh-zadach-1039231856.html
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владимир путин, новости
Путин обсудил продовольственную безопасность с Шольцем и Макроном
По мнению российского президента, снизить напряженность на мировом рынке продовольствия можно при наращивании поставок сельхозпродукции и удобрений из России, но на это потребуется снять часть санкционных ограничений.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik.
Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем обсудил ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает
пресс-служба Кремля.
В ходе беседы Путин разъяснил причины трудностей с поставками продовольствия, которые, по его словам, были следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран и введенных ими санкций против России.
"Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов", - говорится в сообщении.
Помимо этого, лидеры трех стран обсудили и другие темы, касающиеся конфликта на Украине. Владимир Путин проинформировал собеседников о развитии событий в контексте спецоперации, подчеркнув, что российские вооруженные силы соблюдают нормы международного гуманитарного права.
Также Путин заявил, что российско-украинские переговоры находятся в замороженном состоянии по вине Киева и еще раз подчеркнул, что поставки западного оружия на Украину приведут к дальнейшей дестабилизации обстановки и обострению гуманитарного кризиса.