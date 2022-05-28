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Систему пропусков разработали для пассажиров и посетителей вокзалов Сочи и Адлера
Систему пропусков разработали для пассажиров и посетителей вокзалов Сочи и Адлера
Причиной изменений стало увеличение количества отдыхающих, прибывающих на курорты юга России. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T13:40+0300
2022-05-28T13:40+0300
2022-05-28T13:40+0300
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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Северо-Кавказская железная дорога ввела для вокзалов Ростов-Главный, Сочи и Адлер новые правила прохода на перрон, сообщает Вести Сочи.Пассажиры, выходящие на перрон, должны предъявлять паспорта и билеты на поезд, граждане, которые встречают или провожают пассажиров, допускаются на платформы только по пропускам, которые будут выдаваться при предъявлении документов, удостоверяющих личность.Новая схема прохода на перрон вводится из-за увеличения пассажиропотока в летние месяцы. Пресс-служба СКЖД просит пассажиров и посетителей прибывать на вокзалы заблаговременно, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры и не опоздать на поезд.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/poezdki-iz-rossii-v-abkhaziyu-budut-dostupny-po-edinomu-biletu-1038225800.html
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сочи, новости, вокзалы, ржд
Систему пропусков разработали для пассажиров и посетителей вокзалов Сочи и Адлера
Причиной изменений стало увеличение количества отдыхающих, прибывающих на курорты юга России.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik
. Северо-Кавказская железная дорога ввела для вокзалов Ростов-Главный, Сочи и Адлер новые правила прохода на перрон, сообщает Вести Сочи
.
Пройти к поездам теперь можно будет только при наличии документа, удостоверяющего личность.
Пассажиры, выходящие на перрон, должны предъявлять паспорта и билеты на поезд, граждане, которые встречают или провожают пассажиров, допускаются на платформы только по пропускам, которые будут выдаваться при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
Новая схема прохода на перрон вводится из-за увеличения пассажиропотока в летние месяцы. Пресс-служба СКЖД просит пассажиров и посетителей прибывать на вокзалы заблаговременно, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры и не опоздать на поезд.