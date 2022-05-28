https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/tsik-obyavil-promezhutochnye-dannye-po-yavke-na-vyborakh-v-mayakskom-okruge-1039293414.html
ЦИК объявил промежуточные данные по явке на выборах в Маякском округе
ЦИК объявил промежуточные данные по явке на выборах в Маякском округе
Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T15:56+0300
2022-05-28T15:56+0300
2022-05-28T15:58+0300
в абхазии
абхазия
выборы
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039288490_0:42:2867:1655_1920x0_80_0_0_3ec611092602ea193a0c11c67f045130.jpg
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии в избирательном округе №8 (Маякский) в Сухуме на 15:00 составила 27%, сообщает Центральная избирательная комиссия.На выборах избиратели могут отдать свои голоса за одного из пятерых кандидатов: Джансуха Адлейба, Тимура Квеквескири, Леона Губаз, Наура Нармания и Ираклия Чачхалия.В остальных округах выборы уже состоялись, по их итогам было выбрано 34 депутата Народного собрания Абхазии VII созыва. Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/narodnye-izbranniki-sostav-vii-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038854385.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039288490_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_0c881b6c0081b46131c5f9c5a7fbd7fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, выборы, сухум
ЦИК объявил промежуточные данные по явке на выборах в Маякском округе
15:56 28.05.2022 (обновлено: 15:58 28.05.2022)
Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00.
СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии в избирательном округе №8 (Маякский) в Сухуме на 15:00 составила 27%, сообщает Центральная избирательная комиссия.
Всего проголосовало 1065 человек, порог явки пройден, выборы состоялись.
На выборах избиратели могут отдать свои голоса за одного из пятерых кандидатов: Джансуха Адлейба, Тимура Квеквескири, Леона Губаз, Наура Нармания и Ираклия Чачхалия.
В остальных округах выборы уже состоялись, по их итогам было выбрано 34 депутата Народного собрания Абхазии VII созыва.
Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.