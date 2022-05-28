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ЦИК объявил промежуточные данные по явке на выборах в Маякском округе

ЦИК объявил промежуточные данные по явке на выборах в Маякском округе

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00. 28.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-28T15:56+0300

2022-05-28T15:56+0300

2022-05-28T15:58+0300

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СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии в избирательном округе №8 (Маякский) в Сухуме на 15:00 составила 27%, сообщает Центральная избирательная комиссия.На выборах избиратели могут отдать свои голоса за одного из пятерых кандидатов: Джансуха Адлейба, Тимура Квеквескири, Леона Губаз, Наура Нармания и Ираклия Чачхалия.В остальных округах выборы уже состоялись, по их итогам было выбрано 34 депутата Народного собрания Абхазии VII созыва. Кроме Маякского округа, повторные выборы прошли 14 мая в округе №18 (Гудаутский городской первый). Там депутатом был избран Леонид Лакербая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/narodnye-izbranniki-sostav-vii-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038854385.html

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