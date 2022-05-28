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https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/v-chem-khranit-nakopleniya-spetsialisty-banka-abkhazii-dali-rekomendatsii-1039293692.html
В чем хранить накопления: специалисты Банка Абхазии дали рекомендации
В чем хранить накопления: специалисты Банка Абхазии дали рекомендации
Курс доллара на субботу 28 мая, составляет 66,4 рублей, европейская валюта стоит 69,44 рублей. 28.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-28T18:27+0300
2022-05-28T18:27+0300
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СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Нужно дифференцировать свои риски, поэтому средства нужно хранить в долларах, евро и, естественно, не забывать о рублях, сказал в интервью радио Sputnik начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири.В продолжение темы, председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба сказал, что практически все коммерческие банки не продают наличную иностранную валюту."Потому что ее держат под тех клиентов, которые имеют счета в валюте и занимаются внешней торговлей. Вся их жизнедеятельность связана с оборотом наличности, то есть, долларов и евро. В то же время, никто не мешает открывать гражданам счета в иностранной валюте. Если мы говорим о том, чтобы рассматривать доллары или евро как средства сбережения, то никто не запрещает открыть счет и конвертировать в банке рубли в доллары или в евро", - подчеркнул он.Если у клиента банка ранее был счет в долларах или евро, то банки дадут возможность снять наличную иностранную валюту. Для открывающих новые счета, могут возникнуть проблемы с наличностью, это связано с ограничениями, которые введены в России, подчеркнул Абухба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/ekspert-rasskazal-pochemu-tseny-ne-padayut-kogda-dollar-desheveet-1039292836.html
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экономика, валюта, деньги, новости

В чем хранить накопления: специалисты Банка Абхазии дали рекомендации

18:27 28.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Нацбанк Абхазии
Нацбанк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Курс доллара на субботу 28 мая, составляет 66,4 рублей, европейская валюта стоит 69,44 рублей.
СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Нужно дифференцировать свои риски, поэтому средства нужно хранить в долларах, евро и, естественно, не забывать о рублях, сказал в интервью радио Sputnik начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири.
"Конечно, когда доллар упал, соответственно, цена на какие-то товары, завозимые из других стран, например, на те же автомобили, снизилась. Конечно, если есть возможность надо пользоваться этим моментом и приобретать то, что невозможно было купить буквально месяц-два тому назад", - отметил он.
В продолжение темы, председатель правления банка "Аврора" Георгий Абухба сказал, что практически все коммерческие банки не продают наличную иностранную валюту.
"Потому что ее держат под тех клиентов, которые имеют счета в валюте и занимаются внешней торговлей. Вся их жизнедеятельность связана с оборотом наличности, то есть, долларов и евро. В то же время, никто не мешает открывать гражданам счета в иностранной валюте. Если мы говорим о том, чтобы рассматривать доллары или евро как средства сбережения, то никто не запрещает открыть счет и конвертировать в банке рубли в доллары или в евро", - подчеркнул он.
Если у клиента банка ранее был счет в долларах или евро, то банки дадут возможность снять наличную иностранную валюту.
Для открывающих новые счета, могут возникнуть проблемы с наличностью, это связано с ограничениями, которые введены в России, подчеркнул Абухба.
Курс валют в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2022
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