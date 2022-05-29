https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/dvizhenie-po-ulitse-dzhonua-budet-perekryto-30-maya-1039306571.html

Движение по улице Джонуа будет перекрыто 30 мая

Движение по улице Джонуа будет перекрыто 30 мая

Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T18:55+0300

2022-05-29T18:55+0300

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СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Автомобильное движение по улице Джонуа в Сухуме будет перекрыто в понедельник, 30 мая, сообщает пресс-служба администрации столицы.Временные неудобства связаны с ремонтными работами – завтра будет уложен первый слой асфальта.Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году, но из-за проблем с качеством асфальтобетонной смеси ремонтники кладут асфальт заново.Ремонт включает в себя замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/dorogi-tursezon-i-vyplaty-intervyu-glavy-administratsii-sukhuma-beslana-eshba-1038774244.html

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