https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/dvizhenie-po-ulitse-dzhonua-budet-perekryto-30-maya-1039306571.html
Движение по улице Джонуа будет перекрыто 30 мая
Движение по улице Джонуа будет перекрыто 30 мая
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. 29.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-29T18:55+0300
2022-05-29T18:55+0300
2022-05-29T21:44+0300
в абхазии
абхазия
сухум
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1d/1039306522_0:19:900:525_1920x0_80_0_0_5698248402799b05ad007061166d8cf5.jpg
СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Автомобильное движение по улице Джонуа в Сухуме будет перекрыто в понедельник, 30 мая, сообщает пресс-служба администрации столицы.Временные неудобства связаны с ремонтными работами – завтра будет уложен первый слой асфальта.Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году, но из-за проблем с качеством асфальтобетонной смеси ремонтники кладут асфальт заново.Ремонт включает в себя замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/dorogi-tursezon-i-vyplaty-intervyu-glavy-administratsii-sukhuma-beslana-eshba-1038774244.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1d/1039306522_88:0:813:544_1920x0_80_0_0_9522eb3fb1043e207e87653175133370.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, сухум, новости
Движение по улице Джонуа будет перекрыто 30 мая
18:55 29.05.2022 (обновлено: 21:44 29.05.2022)
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
СУХУМ, 29 мая – Sputnik.
Автомобильное движение по улице Джонуа в Сухуме будет перекрыто в понедельник, 30 мая, сообщает
пресс-служба администрации столицы.
С 05:00 будет перекрыт участок от улицы Дзидзария (эстакада) до улицы Бубновой.
Временные неудобства связаны с ремонтными работами – завтра будет уложен первый слой асфальта.
Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году, но из-за проблем с качеством асфальтобетонной смеси ремонтники кладут асфальт заново.
Ремонт включает в себя замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.