https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/dorogi-tursezon-i-vyplaty-intervyu-glavy-administratsii-sukhuma-beslana-eshba-1038774244.html

Дороги, турсезон и выплаты: интервью главы Сухума Беслана Эшба

Дороги, турсезон и выплаты: интервью главы Сухума Беслана Эшба

В интервью Sputnik глава администрации Сухума Беслан Эшба рассказал о задачах, которые стоят перед мэрией в различных сферах. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T15:19+0300

2022-04-22T15:19+0300

2022-04-22T16:08+0300

в абхазии

сухум

беслан эшба

администрация города сухум

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Беслан Эшба рассказал, почему улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская все еще ремонтируются, какие инвестпроекты планируются в Сухуме, кто и когда возьмется за реконструкцию причала на набережной Махаджиров, как пытаются "обуздать" Баслу и на какой стадии находится подготовка к курортному сезону. Обо всем подробно в интервью Sputnik.Sputnik– Беслан Федорович, расскажите, на какой стадии находятся ремонтные работы на улицах Джонуа, Гулиа и Абазинская?– Мероприятия были начаты еще в 2020 году, менялись коммуникации, водопровод, канализация, должна была начаться работа по укладке асфальта, но мы приостановили, так как не были предусмотрены ливневые коллекторы. Все было пересмотрено, в сентябре 2021 года была сделана ливневка.Затем возник вопрос укладки асфальта, но к этому времени поднялись цены на битум и топливо, все пришлось пересматривать. Кроме того, на фоне пандемии люди стали болеть, не выходить на работу.Я называл сроки, говорил, что до конца 2021 года работы должны быть завершены, но есть и фактор погоды. Зима оказалось непростой, и все отложилось на начало 2022 года. Первый квартал тоже выдался сложным, ни один асфальтный завод в республике не мог запуститься.Вся коммуникационная часть закончена. Процесс идет быстро, когда погода позволяет. Мы прогнозируем, что за неделю хорошей погоды первый слой асфальта по улице Гулиа будет уложен, затем мы перейдем к улице Джонуа.На улице Абазинской в ближайшее время начнется разметка, и с понедельника мы начнем высаживать там деревья. Мы обратились в экологическую службу, чтобы нам дали рекомендации с учетом того, что там новый ливневый коллектор, и чтобы он не мешал, нам посоветовали высадить магнолии.– С 1 июля повысятся тарифы на электроэнергию для физических и юридических лиц. Расскажите, какая ситуация в столице с собираемостью за свет?– В Сухуме порядка 25 000 абонентов. Население, домовладения - это порядка 22 000 человек, остальное – юрлица и индивидуальные предприниматели. В первую очередь накладывается нагрузка на честных плательщиков. Надеюсь, что те платежи, которые появятся дополнительно у "Черноморэнерго" будут направлены на закуп счетчиков учета, чтобы остальная часть населения тоже попала под жесткий контроль.Наверное, в середине года нам придется пересматривать бюджет, потому что наши подведомственные учреждения тоже попадают под увеличение тарифа. Надеемся, что мы выдержим.Социальная ответственность нашего населения должна быть порядком выше, и это касается всех платежей.– Какие изменения ждут Сухум в рамках следующей Инвестпрограммы? Предусмотрены ли какие-то проекты?– Мы произвели расчеты тех работ, которые нужно сделать в Сухуме на 2,5 миллиарда рублей – это улицы, порядка 150 лифтов, насосная станция в Келасуре, восстановление канализации на Турбазе и Синопе, которая практически не функционирует.Пока нет представлений, что останется в рамках Инвестпрограммы, которая должна быть принята в ближайшее время. Мы будем настаивать, самое "горящее" – это подача воды и хотя бы несколько улиц.– Как происходит выдача компенсаций жителям, пострадавшим во время стихийных бедствий?– Были представлены материалы в Кабинет министров. Материалы разные – от материального ущерба до ремонта крыш. Мы предоставили свое видение. По выплатам, которые были предоставлены, подходили как они посчитали нужным. Выплаты начинаются от 30 до 100 тысяч рублей.Первые выплаты в размере 4 миллионов рублей уже поступили. Мы предоставили вторые списки, где порядка 300 человек. Как только деньги поступают, мы сразу их отправляем.Что касается реки Басла – она очень себя проявила в 2021 году и нанесла много ущерба. Мы подключили специалистов, цифра вышла порядка 100 миллионов рублей. У города таких возможностей нет, у правительства тоже. Понимая, что нас ожидает осень и весенние паводки, в 2021 году мы изыскали порядка шести миллионов рублей, произвели углубление дна реки и пошли вниз по реке вплоть до Красного моста, поднимали с двух сторон дамбы, почистили выход в море.– На какой стадии находится исследование по реконструкции причала на набережной Махаджиров?– Компания "Bosco" была у нас в гостях, у президента. Прогуливаясь по набережной, ее представители сказали, что готовы помочь восстановить причал. Мы сделали дизайн-проект. Хотелось бы сделать его более масштабным, но изначально было сказано, что приблизительно будет то, что было ранее.Проектные работы завершены, сейчас пауза из-за того, что крупные игроки в России вовлечены в другие процессы. Думаю, мы выдержим полгода, пока все придут в себя, и мы вернемся к этому вопросу.– Не за горами летний курортный сезон в Абхазии. Как столица к нему готовится?– У нас есть стандартный набор – подготовить буи безопасности на море, навести порядок, расставить флажки, где можно и нельзя купаться, развесить вывески о штрафах.Мы начали вести переговоры с теми, кто ведет торговлю на набережной, чтобы не мешали людям гулять, потому что палатки ставят на прохожей части. В 100 процентах случаев ведется торговля без документов, потом бывают конфликты. Мы будем убирать такие постройки.Что касается чистоты в городе, мусора будет скапливаться больше. Техника работает, но такое количество мусора вывозить не получается. Мы планируем обратиться в российские предприятия, потому нужна специальная техника, которой у нас нет. Это острая задача.Просим жителей быть теплыми к гостям столицы и друг к другу.

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сухум, беслан эшба, администрация города сухум