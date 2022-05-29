https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/novyy-poezd-adler-krym-zapustyat-v-nachale-leta-1039296845.html
Новый поезд "Адлер-Крым" запустят в начале лета
Новый поезд "Адлер-Крым" запустят в начале лета
После запрета на полеты в некоторые аэропорты юга России значение железнодорожного сообщения для перевозок пассажиров в Крыму возросло. 29.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-29T08:45+0300
2022-05-29T08:45+0300
2022-05-29T22:23+0300
железная дорога
новости
крым
адлер
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102967/07/1029670786_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fc8bc93288c8b5075724b120c609f3e4.jpg
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Новый поезд, курсирующий по маршруту Адлер - Крым, будет запущен уже 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на полпредство президента России в Южном федеральном округе.Также изучаются варианты продления скоростного поезда "Ласточка" по маршруту "Адлер - Анапа - Керчь", и введение ежедневного скоростного морского сообщения между Геленджиком, Новороссийском, Феодосией и Керчью.После начала спецоперации на Украине Росавиация наложила временный запрет на полеты в аэропорты на юге России, в том числе, в Крыму. Доля железнодорожного сообщения в пассажиропотоке на полуострове выросла вдвое на фоне этого запрета.Кроме того, для расширения транспортной доступности полуострова решаются вопросы организации дополнительных авиарейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга и международных аэропортов Сочи (Адлер), Минеральные воды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-kontsa-mesyatsa-1039226361.html
адлер
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102967/07/1029670786_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c328591a3bcbda2949cf4a9f2f936494.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
железная дорога, новости, крым, адлер, сочи
Новый поезд "Адлер-Крым" запустят в начале лета
08:45 29.05.2022 (обновлено: 22:23 29.05.2022)
После запрета на полеты в некоторые аэропорты юга России значение железнодорожного сообщения для перевозок пассажиров в Крыму возросло.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik.
Новый поезд, курсирующий по маршруту Адлер - Крым, будет запущен уже 1 июня, сообщает РИА Новости
со ссылкой на полпредство президента России в Южном федеральном округе.
"С 1 июня в Крым начнет курсировать поезд из Адлера. Расписание составлено таким образом, чтобы большая часть путешествия приходилась на ночное время, и туристы не тратили на переезды световой день", - говорится в сообщении.
Также изучаются варианты продления скоростного поезда "Ласточка" по маршруту "Адлер - Анапа - Керчь", и введение ежедневного скоростного морского сообщения между Геленджиком, Новороссийском, Феодосией и Керчью.
После начала спецоперации на Украине Росавиация наложила временный запрет на полеты в аэропорты на юге России, в том числе, в Крыму. Доля железнодорожного сообщения в пассажиропотоке на полуострове выросла вдвое на фоне этого запрета.
Кроме того, для расширения транспортной доступности полуострова решаются вопросы организации дополнительных авиарейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга и международных аэропортов Сочи (Адлер), Минеральные воды.