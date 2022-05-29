https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/novyy-poezd-adler-krym-zapustyat-v-nachale-leta-1039296845.html

Новый поезд "Адлер-Крым" запустят в начале лета

Новый поезд "Адлер-Крым" запустят в начале лета

После запрета на полеты в некоторые аэропорты юга России значение железнодорожного сообщения для перевозок пассажиров в Крыму возросло. 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T08:45+0300

2022-05-29T08:45+0300

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железная дорога

новости

крым

адлер

сочи

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Новый поезд, курсирующий по маршруту Адлер - Крым, будет запущен уже 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на полпредство президента России в Южном федеральном округе.Также изучаются варианты продления скоростного поезда "Ласточка" по маршруту "Адлер - Анапа - Керчь", и введение ежедневного скоростного морского сообщения между Геленджиком, Новороссийском, Феодосией и Керчью.После начала спецоперации на Украине Росавиация наложила временный запрет на полеты в аэропорты на юге России, в том числе, в Крыму. Доля железнодорожного сообщения в пассажиропотоке на полуострове выросла вдвое на фоне этого запрета.Кроме того, для расширения транспортной доступности полуострова решаются вопросы организации дополнительных авиарейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга и международных аэропортов Сочи (Адлер), Минеральные воды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-kontsa-mesyatsa-1039226361.html

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железная дорога, новости, крым, адлер, сочи