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Память второго президента Абхазии почтили в селе Джгярда
Память второго президента Абхазии почтили в селе Джгярда
Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался ровно 11 лет назад – 29 мая 2011 года. 29.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-29T14:25+0300
2022-05-29T14:25+0300
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СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Память второго президента Абхазии почтили в его родовом селе Джгярда в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба президента республики.4 марта 2022 года Сергею Багапш исполнилось бы 73 года. Он стал президентом Абхазии в 2004 году, во время тяжелого общественно-политического кризиса, и сумел стабилизировать обстановку в республике. При нем произошло одно из самых важных событий в новейшей истории Абхазии – признание независимости республики, сначала со стороны России, а после и рядом других государств.Сергей Багапш скончался в возрасте 62 лет 29 мая 2011 года. Он похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.
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Память второго президента Абхазии почтили в селе Джгярда
14:25 29.05.2022 (обновлено: 22:14 29.05.2022)
Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался ровно 11 лет назад – 29 мая 2011 года.
СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Память второго президента Абхазии почтили в его родовом селе Джгярда в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба президента республики.
В церемонии возложения цветов приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, члены правительства и Народного Собрания, представители общественности.
4 марта 2022 года Сергею Багапш исполнилось бы 73 года. Он стал президентом Абхазии в 2004 году, во время тяжелого общественно-политического кризиса, и сумел стабилизировать обстановку в республике.
При нем произошло одно из самых важных событий в новейшей истории Абхазии – признание независимости республики, сначала со стороны России, а после и рядом других государств.
Сергей Багапш скончался в возрасте 62 лет 29 мая 2011 года. Он похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.