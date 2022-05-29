https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/pamyat-vtorogo-prezidenta-abkhazii-sergeya-bagapsh-pochtili-v-sele-dzhgyarda-1039302951.html

Память второго президента Абхазии почтили в селе Джгярда

Память второго президента Абхазии почтили в селе Джгярда

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался ровно 11 лет назад – 29 мая 2011 года. 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T14:25+0300

2022-05-29T14:25+0300

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СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Память второго президента Абхазии почтили в его родовом селе Джгярда в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба президента республики.4 марта 2022 года Сергею Багапш исполнилось бы 73 года. Он стал президентом Абхазии в 2004 году, во время тяжелого общественно-политического кризиса, и сумел стабилизировать обстановку в республике. При нем произошло одно из самых важных событий в новейшей истории Абхазии – признание независимости республики, сначала со стороны России, а после и рядом других государств.Сергей Багапш скончался в возрасте 62 лет 29 мая 2011 года. Он похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/prezident-okhotnik-i-semyanin-pamyati-sergeya-bagapsh-1039247133.html

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