https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-30-maya-1039300276.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 мая

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять южный циклон с теплыми массами воздуха. 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T16:20+0300

2022-05-29T16:20+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В понедельник, 30 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии