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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять южный циклон с теплыми массами воздуха. 29.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-29T16:20+0300
2022-05-29T16:20+0300
2022-05-29T21:59+0300
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погода в абхазии
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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В понедельник, 30 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 мая
16:20 29.05.2022 (обновлено: 21:59 29.05.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять южный циклон с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. В понедельник, 30 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.