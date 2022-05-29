https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/rezhim-vremennogo-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlen-1039297879.html

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен

Все российские аэропорты, которые не затронули ограничения, работают в штатном режиме. 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T10:49+0300

2022-05-29T10:49+0300

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июня, сообщает Росавиация.Ограничения затрагивают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Для удобства пассажиров российские авиакомпании будут организовывать альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Кроме того, по некоторым направлениям, например, в Крым, запускают дополнительные пассажирские поезда.Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/novyy-poezd-adler-krym-zapustyat-v-nachale-leta-1039296845.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, аэропорт сочи, в мире