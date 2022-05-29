https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/rezhim-vremennogo-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlen-1039297879.html
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен
Все российские аэропорты, которые не затронули ограничения, работают в штатном режиме. 29.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-29T10:49+0300
2022-05-29T10:49+0300
2022-05-29T10:49+0300
новости
аэропорт сочи
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102592/20/1025922081_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_85f1c8706592a872fd585ad748298f9d.jpg
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июня, сообщает Росавиация.Ограничения затрагивают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Для удобства пассажиров российские авиакомпании будут организовывать альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Кроме того, по некоторым направлениям, например, в Крым, запускают дополнительные пассажирские поезда.Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/novyy-poezd-adler-krym-zapustyat-v-nachale-leta-1039296845.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102592/20/1025922081_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_c221b8989991ea4965c32355b69fc2ce.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, аэропорт сочи, в мире
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен
Все российские аэропорты, которые не затронули ограничения, работают в штатном режиме.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik.
Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июня, сообщает
Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июня 2022 года 03:45 по московскому времени," - говорится в сообщении.
Ограничения затрагивают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Для удобства пассажиров российские авиакомпании будут организовывать альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Кроме того, по некоторым направлениям, например, в Крым, запускают дополнительные пассажирские поезда.
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.