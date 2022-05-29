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Российские войска уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге

Российские войска уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге

Военная спецоперация на Украине ведется с 24 февраля, российские военные уничтожают военную технику и инфраструктуру противника. 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T12:07+0300

2022-05-29T12:07+0300

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СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Российские войска нанесли ракетные удары по крупному украинскому арсеналу в Кривом Роге, сообщает Министерство обороны России.За сутки ракетами воздушного базирования уничтожены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники, две артиллерийских батареи, пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей и пять складов боеприпасов.Российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией уничтожены два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ, в результате ударов уничтожены более 300 националистов и 50 единиц военной и спецтехники.Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений.Также средства ПВО России сбили в воздухе самолет Су-25 и четыре беспилотника, перехватили реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч" в районе Малой Камышевахи в Харьковской области.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/minoborony-rossii-soobschilo-o-gotovyascheysya-ukrainoy-provokatsii-1039296096.html

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