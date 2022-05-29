https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/taniya-rasskazal-o-trudoustroystve-lyudey-s-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-abkhazii-1039304308.html

Тания рассказал о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья в Абхазии

Тания рассказал о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья в Абхазии

Программа по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья началась в Абхазии в декабре 2021 года. 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T16:55+0300

2022-05-29T16:55+0300

2022-05-29T21:58+0300

в абхазии

абхазия

инвалидность

люди с ограниченными возможностями

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СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Абхазские предприятия готовы нанять людей с ограниченными возможностями здоровья, но в этом есть определенные сложности. Об рассказал в эфире радио Sputnik руководитель общественной кампании по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья Рашид Тания.Он уточнил, что программа по трудоустройству людей с ОВЗ действует с декабря 2021 года, но пока никому из них найти работу не удалось.Участники программы намерены обучить людей с ОВЗ разработке сайтов, дизайну и другим профессиям, которые могут быть выполнены на дому. Тания добавил, что одна из местных онлайн-школ "Sky" предложила несколько вакансий по направлениям менеджер по продажам и преподавание английского языка.По словам Рашида Тания, спрос на такой вид деятельности среди людей с ОВЗ есть. Более того, есть примеры, когда с просьбой помочь в трудоустройстве обращаются члены семьи."Буквально недавно к нам обращалась женщина, которая ищет работу для родного брата. Он недавно перенес инсульт и ему тяжело передвигаться, рука не функционирует, но он сам хочет работать. Естественно, мы согласились им помочь и ищем вакансию", – сказал Тания.Проектный сотрудник фонда "Ашана" Ханна Елбакиева добавила, что главная идея программы связана с актуализацией проблем, с которыми сталкиваются люди с ОВЗ в повседневной жизни."На слуху нет такой проблемы, что люди с инвалидностью не трудоустроены. Скорее всего, мы (общество - прим.) даже не задумываемся об этом. Причина того, почему этот проект актуализируется – необходимость понять, готовы ли предприниматели принимать таких людей. Также узнать, какие вакансии они могут предложить, сообщить о потребности в вакансиях для людей с ОВЗ и о том, что они образованные специалисты", – считает Елбакиева.Помимо этого, уточнила она, люди с ОВЗ могут трудиться в офисах, если их обязанности не предусматривают активное перемещение, и здание адаптировано для таких сотрудников.Как показывает практика, люди с ограниченными возможностями здоровья зачастую не верят в свои силы и сомневаются в том, что они справятся с работой. Елбакиева отметила, что для борьбы с этими страхами и для возвращения уверенности в себе проводят встречи с людьми, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, смогли реализоваться.Сотрудник фонда "Ашана" подчеркнула, что примеров того, когда люди с ОВЗ смогли достичь успехов в разных областях, много, и Абхазия в этом плане не исключение.Рашид Тания добавил, что инициаторы проекта уже разослали запросы о возможном сотрудничестве в более чем 130 предприятий Абхазии, государственные органы и общественные организации. За две недели с момента отправки запроса никто из адресатов не откликнулся на это предложение.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/tsentr-reabilitatsii-lyudey-s-invalidnostyu-otkroyut-v-gudaute-1037604555.html

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абхазия, инвалидность, люди с ограниченными возможностями