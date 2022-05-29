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ЦИК Абхазии подвел предварительные итоги голосования в Маякском округе
ЦИК Абхазии подвел предварительные итоги голосования в Маякском округе
Повторное голосование на выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Абхазии прошло в округе №8 в Сухуме (Маякский) в субботу, 28 мая. 29.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-29T12:44+0300
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СУХУМ, 29 мая — Sputnik. По предварительным итогам голосования, двое из пяти кандидатов на пост депутата Парламента Абхазии прошли во второй тур, сообщил Центризбирком республики."В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Абхазии" по данному избирательному округу не позднее чем в двухнедельный срок будет проведено повторное голосование – второй тур", – уточняет ЦИК.Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов. Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.В Парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются раз в пять лет. 33 из них были избраны за два тура выборов, еще один депутат был избран на повторных выборах в Гудаутском городском округе №18.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/narodnye-izbranniki-sostav-vii-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038854385.html
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ЦИК Абхазии подвел предварительные итоги голосования в Маякском округе
12:44 29.05.2022 (обновлено: 22:20 29.05.2022)
Повторное голосование на выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Абхазии прошло в округе №8 в Сухуме (Маякский) в субботу, 28 мая.
СУХУМ, 29 мая — Sputnik. По предварительным итогам голосования, двое из пяти кандидатов на пост депутата Парламента Абхазии прошли во второй тур, сообщил Центризбирком республики.
Кандидат Наур Нармания набрал 776 голосов, что составляет 34,4%, Леон Губаз – 695 голосов, что составляет 30,83%.
"В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Абхазии" по данному избирательному округу не позднее чем в двухнедельный срок будет проведено повторное голосование – второй тур", – уточняет ЦИК.
Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.
Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.
В Парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются раз в пять лет. 33 из них были избраны за два тура выборов, еще один депутат был избран на повторных выборах в Гудаутском городском округе №18.