https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/zvezdy-rossiyskoy-estrady-90-kh-vystupyat-na-kontserte-v-novom-afone-1039304670.html
Звезды российской эстрады 90-х выступят на концерте в Новом Афоне
Звезды российской эстрады 90-х выступят на концерте в Новом Афоне
Традиционный концерт в преддверии летнего курортного сезона в Новом Афоне организован администрации города при поддержке местных предпринимателей. 29.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-29T17:30+0300
2022-05-29T17:30+0300
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СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Российские музыкальные группы "На-На", "Стрелки", "Комбинация", "Божья коровка" и певица Зара выступят на праздничном концерте в Новом Афоне 31 мая, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия руководитель Новоафонского отделения комитета по делам молодежи и спорта Михаил Цкуа."Да, мы каждый год отмечали этот праздник, но так масштабно и с международным статусом, как в этом году – это впервые", – отметил Цкуа и добавил, что спонсорскую поддержку местным властям в организации такой программы оказали местные предприниматели.На концерте зрителей порадуют и звезды абхазской эстрады, вокальные и танцевальные ансамбли. По мнению Цкуа, подобная концертная программа должна привлечь внимание как жителей, так и гостей Абхазии. При этом он отметил, что молодежи, скорее всего, мало что известно о звездах 90-х, но старшее поколение хорошо их помнит и отлично знакомо с их творчеством.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/muzyka-vo-blago-v-sukhume-proshel-kontsert-v-podderzhku-shkoly-iskusstv-imeni-kovacha-1039241277.html
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Звезды российской эстрады 90-х выступят на концерте в Новом Афоне
17:30 29.05.2022 (обновлено: 21:49 29.05.2022)
Традиционный концерт в преддверии летнего курортного сезона в Новом Афоне организован администрации города при поддержке местных предпринимателей.
СУХУМ, 29 мая — Sputnik.
Российские музыкальные группы "На-На", "Стрелки", "Комбинация", "Божья коровка" и певица Зара выступят на праздничном концерте в Новом Афоне 31 мая, рассказал в эфире радио Sputnik
Абхазия руководитель Новоафонского отделения комитета по делам молодежи и спорта Михаил Цкуа.
Он подчеркнул, что праздничный концерт в Новом Афоне проводится традиционно перед летом, но мероприятий таких масштабов еще не было.
"Да, мы каждый год отмечали этот праздник, но так масштабно и с международным статусом, как в этом году – это впервые", – отметил Цкуа и добавил, что спонсорскую поддержку местным властям в организации такой программы оказали местные предприниматели.
На концерте зрителей порадуют и звезды абхазской эстрады, вокальные и танцевальные ансамбли.
По мнению Цкуа, подобная концертная программа должна привлечь внимание как жителей, так и гостей Абхазии. При этом он отметил, что молодежи, скорее всего, мало что известно о звездах 90-х, но старшее поколение хорошо их помнит и отлично знакомо с их творчеством.