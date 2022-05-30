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Абхазия и Сирия оформили сотрудничество в военной сфере
Абхазия и Сирия оформили сотрудничество в военной сфере
Правительственная делегация Абхазии во главе с министром обороны Владимиром Ануа находилась в Сирии с 25 мая. 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T12:27+0300
2022-05-30T12:27+0300
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Сухум и Дамаск будут сотрудничать в военной сфере, соответствующее Соглашение между Минобороны Абхазии и Сирийской Арабской Республикой подписали главы военных ведомств Владимир Ануа и Али Махмуд Аббас.Документ был подписан накануне, 29 мая, в рамках визита в Сирийскую Арабскую Республику абхазской делегации во главе с министром обороны генерал-полковником Владимиром Ануа.В штаб-квартире Минобороны Сирии генерал-лейтенант Али Махмуд Аббас принял своего абхазского коллегу и обсудил с ним перспективы сотрудничества в военной сфере между двумя дружественными странами.Была подчеркнута роль сирийской армии в сохранении государственности, восстановлении мира и стабильности.Глава абхазской делегации поблагодарил сирийскую сторону за теплый прием и высокую организацию их визита.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/glava-minoborony-abkhazii-pochtil-pamyat-siriyskikh-soldat-v-damaske-1039282765.html
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в мире, сирия, абхазия, армия, военные, вооружения
Абхазия и Сирия оформили сотрудничество в военной сфере
12:27 30.05.2022 (обновлено: 12:44 30.05.2022)
Правительственная делегация Абхазии во главе с министром обороны Владимиром Ануа находилась в Сирии с 25 мая.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik.
Сухум и Дамаск будут сотрудничать в военной сфере, соответствующее Соглашение между Минобороны Абхазии и Сирийской Арабской Республикой подписали
главы военных ведомств Владимир Ануа и Али Махмуд Аббас.
Документ был подписан накануне, 29 мая, в рамках визита в Сирийскую Арабскую Республику абхазской делегации во главе с министром обороны генерал-полковником Владимиром Ануа.
В штаб-квартире Минобороны Сирии генерал-лейтенант Али Махмуд Аббас принял своего абхазского коллегу и обсудил с ним перспективы сотрудничества в военной сфере между двумя дружественными странами.
Была подчеркнута роль сирийской армии в сохранении государственности, восстановлении мира и стабильности.
"В развитие договоренностей президентов Башара Асада и Аслана Бжания о расширении межгосударственного взаимодействия, особенно в военной области, мы подписали с Вами соответствующее соглашение между нашими оборонными ведомствами. Считаю, что этот документ заложит основу развития и укрепления нашего военного сотрудничества", – отметил, в частности, Владимир Ануа.
Глава абхазской делегации поблагодарил сирийскую сторону за теплый прием и высокую организацию их визита.