https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/abkhaziya-i-siriya-oformili-sotrudnichestvo-v-voennoy-sfere-1039315515.html

Абхазия и Сирия оформили сотрудничество в военной сфере

Абхазия и Сирия оформили сотрудничество в военной сфере

Правительственная делегация Абхазии во главе с министром обороны Владимиром Ануа находилась в Сирии с 25 мая. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T12:27+0300

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Сухум и Дамаск будут сотрудничать в военной сфере, соответствующее Соглашение между Минобороны Абхазии и Сирийской Арабской Республикой подписали главы военных ведомств Владимир Ануа и Али Махмуд Аббас.Документ был подписан накануне, 29 мая, в рамках визита в Сирийскую Арабскую Республику абхазской делегации во главе с министром обороны генерал-полковником Владимиром Ануа.В штаб-квартире Минобороны Сирии генерал-лейтенант Али Махмуд Аббас принял своего абхазского коллегу и обсудил с ним перспективы сотрудничества в военной сфере между двумя дружественными странами.Была подчеркнута роль сирийской армии в сохранении государственности, восстановлении мира и стабильности.Глава абхазской делегации поблагодарил сирийскую сторону за теплый прием и высокую организацию их визита.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/glava-minoborony-abkhazii-pochtil-pamyat-siriyskikh-soldat-v-damaske-1039282765.html

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в мире, сирия, абхазия, армия, военные, вооружения