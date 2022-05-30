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Ардзинба договорился по ряду образовательных проектов с Высшей школой экономики
Ардзинба договорился по ряду образовательных проектов с Высшей школой экономики
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба 23 мая отправился с рабочей поездкой в Москву. 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T14:20+0300
2022-05-30T14:20+0300
2022-05-30T14:49+0300
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образование
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с ректором Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никитой Анисимовым в Москве, сообщает медиацентр МИД.Стороны договорились по ряду проектов: Политик и дипломат Инал Ардзинба и сам выпускник Высшей школы экономики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/inal-ardzinba-rasskazal-o-statuse-russkogo-yazyka-v-abkhazii-1039256861.html
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мид абхазии, инал ардзинба, высшая школа экономики, студенты, образование
Ардзинба договорился по ряду образовательных проектов с Высшей школой экономики
14:20 30.05.2022 (обновлено: 14:49 30.05.2022)
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба 23 мая отправился с рабочей поездкой в Москву.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с ректором Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никитой Анисимовым в Москве, сообщает медиацентр МИД.
Стороны договорились по ряду проектов:
абхазские абитуриенты будут обучаться в НИУ ВШЭ на образовательных программах факультетов компьютерных наук, мировой экономики и мировой политики, Высшей школы бизнеса;
специалисты НИУ ВШЭ проведут мастер-классы в АГУ для преподавателей информатики и математики, после чего будет возможность пройти стажировки и онлайн-курсы повышения квалификации;
продолжится профориентационная программа посещения школ Абхазии студентами НИУ ВШЭ;
стороны проработают идею создания IT парка в Абхазии, перспективного для развития информационных технологий.
Политик и дипломат Инал Ардзинба и сам выпускник Высшей школы экономики.