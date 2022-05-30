https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/ardzinba-dogovorilsya-po-ryadu-obrazovatelnykh-proektov-s-vysshey-shkoloy-ekonomiki-1039316764.html

Ардзинба договорился по ряду образовательных проектов с Высшей школой экономики

Ардзинба договорился по ряду образовательных проектов с Высшей школой экономики

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба 23 мая отправился с рабочей поездкой в Москву. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T14:20+0300

2022-05-30T14:20+0300

2022-05-30T14:49+0300

мид абхазии

инал ардзинба

высшая школа экономики

студенты

образование

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с ректором Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никитой Анисимовым в Москве, сообщает медиацентр МИД.Стороны договорились по ряду проектов: Политик и дипломат Инал Ардзинба и сам выпускник Высшей школы экономики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/inal-ardzinba-rasskazal-o-statuse-russkogo-yazyka-v-abkhazii-1039256861.html

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мид абхазии, инал ардзинба, высшая школа экономики, студенты, образование