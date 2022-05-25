https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/inal-ardzinba-rasskazal-o-statuse-russkogo-yazyka-v-abkhazii-1039256861.html
Инал Ардзинба рассказал о статусе русского языка в Абхазии
Инал Ардзинба рассказал о статусе русского языка в Абхазии
По нормам законодательства, государственный язык в республике - абхазский, но русский язык используется наравне с государственным, он используется в... 25.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-25T21:00+0300
2022-05-25T21:00+0300
2022-05-25T22:03+0300
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СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что нормы действующего в республике законодательства надежно защищают статус русского языка и позволяют гражданам максимально беспрепятственно использовать его во всех сферах деятельности. Об этом сообщает Медиацентр МИД.Нормы использования русского языка закреплены в 6 статье абхазской Конституции Согласно им, власти республики гарантируют всем этническим группам право на свободное использование родного языка, детям гарантируется воспитание и обучение на абхазском и русском языках.Важные документы, такие как проекты законов и правовые акты, постановления Кабинета министров и других учреждений, пишутся на абхазском и русском языках, а научные труды, написанные на русском, можно защищать при получении ученой степени.Расширенное заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прошло в Москве 25 мая. На нем обсуждался ряд важных вопросов в двусторонних отношениях.В том числе, депутат Государственной Думы Леонид Калашников выразил озабоченность нормами абхазского законодательства, которые касаются требований к кандидатам в депутаты Парламента по части владения государственным языком. По мнению Калашникова, эти нормы де-факто направлены на дискриминацию русского языка в республике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/ardzinba-nikakikh-resheniy-o-likvidatsii-pogranichnogo-punkta-prinyato-ne-bylo-1039248900.html
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инал ардзинба, мид абхазии
Инал Ардзинба рассказал о статусе русского языка в Абхазии
21:00 25.05.2022 (обновлено: 22:03 25.05.2022)
По нормам законодательства, государственный язык в республике - абхазский, но русский язык используется наравне с государственным, он используется в государственных и других учреждениях.
СУХУМ, 25 мая - Sputnik.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что нормы действующего в республике законодательства надежно защищают статус русского языка и позволяют гражданам максимально беспрепятственно использовать его во всех сферах деятельности. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
"Русский язык активно используется в качестве основного средства коммуникации между многочисленными этническими группами, проживающими в Республике. <...> Фактически русский язык обладает статусом второго государственного на территории Республики Абхазия", - говорится в комментарии министра.
Нормы использования русского языка закреплены в 6 статье абхазской Конституции Согласно им, власти республики гарантируют всем этническим группам право на свободное использование родного языка, детям гарантируется воспитание и обучение на абхазском и русском языках.
Важные документы, такие как проекты законов и правовые акты, постановления Кабинета министров и других учреждений, пишутся на абхазском и русском языках, а научные труды, написанные на русском, можно защищать при получении ученой степени.
Расширенное заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прошло в Москве 25 мая. На нем обсуждался ряд важных вопросов
в двусторонних отношениях.
В том числе, депутат Государственной Думы Леонид Калашников выразил озабоченность нормами абхазского законодательства, которые касаются требований к кандидатам в депутаты Парламента по части владения государственным языком. По мнению Калашникова, эти нормы де-факто направлены на дискриминацию русского языка в республике.