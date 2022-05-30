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Гаглоев приостановил действие указа о референдуме по вхождению в состав России
Гаглоев приостановил действие указа о референдуме по вхождению в состав России
Новый президент Южной Осетии считает, что одностороннее решение проблем, затрагивающих законные права и интересы России, недопустимо. 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T22:52+0300
2022-05-30T22:52+0300
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ предыдущего главы республики о референдуме по вступлению в состав России до завершения консультаций с Москвой. Соответствующий указ подписан в понедельник, 30 мая.В документе отмечается необходимость проведения консультации с Россией по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией. Утвержден персональный состав югоосетинской делегации для проведения этих консультаций."Безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации", – говорится в указе.Он вступил в силу со дня подписания.Ранее экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении всенародного голосования 17 июля. Он отмечал, что воссоединение с Северной Осетией в рамках Российской Федерации – стратегическая цель югоосетинского народа, а сама инициатива никак не связана с желанием набрать очки во время проходившей тогда предвыборной гонки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/yuzhnaya-osetiya-ne-obsuzhdala-s-rossiey-vopros-o-referendume-o-vossoedinenii-1039253801.html
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кавказ, южная осетия, россия, новости
Гаглоев приостановил действие указа о референдуме по вхождению в состав России
22:52 30.05.2022 (обновлено: 10:14 31.05.2022)
Новый президент Южной Осетии считает, что одностороннее решение проблем, затрагивающих законные права и интересы России, недопустимо.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ предыдущего главы республики о референдуме по вступлению в состав России до завершения консультаций с Москвой. Соответствующий указ
подписан в понедельник, 30 мая.
В документе отмечается необходимость проведения консультации с Россией по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией. Утвержден персональный состав югоосетинской делегации для проведения этих консультаций.
"Безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации", – говорится в указе.
Он вступил в силу со дня подписания.
Ранее экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении всенародного голосования 17 июля. Он отмечал, что воссоединение с Северной Осетией в рамках Российской Федерации – стратегическая цель югоосетинского народа, а сама инициатива никак не связана с желанием набрать очки во время проходившей тогда предвыборной гонки.