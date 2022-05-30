https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/naznachena-data-vtorogo-tura-vyborov-deputata-po-mayakskomu-okrugu-1039316002.html
Назначена дата второго тура выборов депутата по Маякскому округу
Назначена дата второго тура выборов депутата по Маякскому округу
ЦИК утвердил итоги повторных выборов депутата Парламента по избирательному округу № 8 (Маякский) в Сухуме. 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T13:25+0300
2022-05-30T13:25+0300
2022-05-30T13:26+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
абхазия
выборы
народное собрание абхазии
новости
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039288497_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_be17655554d29f9e2321632e9909bb68.jpg
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Второй тур выборов депутата Парламента по Маякскому округу пройдет 11 июня, сообщает ЦИК. По данным Центральной избирательной комиссии, в результате голосования 28 мая, во второй тур вновь вышли Наур Нармания (776 голосов) и Леон Губаз (695 голосов). Повторное голосование на выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Абхазии прошло в округе №8 в Сухуме (Маякский) в субботу, 28 мая. За пост депутата боролись пять кандидатов. Явка составила более 55%.Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039288497_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_212276d0a3606e4f1d3773002624d03c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, выборы, народное собрание абхазии, новости, сухум
Назначена дата второго тура выборов депутата по Маякскому округу
13:25 30.05.2022 (обновлено: 13:26 30.05.2022)
ЦИК утвердил итоги повторных выборов депутата Парламента по избирательному округу № 8 (Маякский) в Сухуме.
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Второй тур выборов депутата Парламента по Маякскому округу пройдет 11 июня, сообщает ЦИК.
По данным Центральной избирательной комиссии, в результате голосования 28 мая, во второй тур вновь вышли
Наур Нармания (776 голосов) и Леон Губаз (695 голосов).
Повторное голосование на выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Абхазии прошло в округе №8 в Сухуме (Маякский) в субботу, 28 мая. За пост депутата боролись пять кандидатов. Явка составила более 55%.
Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.
Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.