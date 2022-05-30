https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/naznachena-data-vtorogo-tura-vyborov-deputata-po-mayakskomu-okrugu-1039316002.html

Назначена дата второго тура выборов депутата по Маякскому округу

Назначена дата второго тура выборов депутата по Маякскому округу

ЦИК утвердил итоги повторных выборов депутата Парламента по избирательному округу № 8 (Маякский) в Сухуме. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T13:25+0300

2022-05-30T13:25+0300

2022-05-30T13:26+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

абхазия

выборы

народное собрание абхазии

новости

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039288497_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_be17655554d29f9e2321632e9909bb68.jpg

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Второй тур выборов депутата Парламента по Маякскому округу пройдет 11 июня, сообщает ЦИК. По данным Центральной избирательной комиссии, в результате голосования 28 мая, во второй тур вновь вышли Наур Нармания (776 голосов) и Леон Губаз (695 голосов). Повторное голосование на выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Абхазии прошло в округе №8 в Сухуме (Маякский) в субботу, 28 мая. За пост депутата боролись пять кандидатов. Явка составила более 55%.Выборы в Народное Собрание Абхазии проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов.Во второй тур голосования вышли двое из них - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта, при повторном голосовании они получили равное количество голосов, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, выборы, народное собрание абхазии, новости, сухум