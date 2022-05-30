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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 мая
Территория Черноморского побережья Абхазии в последний день мая окажется между теплым сектором южного циклона и юго-западного отрога антициклона с... 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T16:24+0300
2022-05-30T16:24+0300
2022-05-30T16:24+0300
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Во вторник, 31 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет понижатьсяВетер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 мая
Территория Черноморского побережья Абхазии в последний день мая окажется между теплым сектором южного циклона и юго-западного отрога антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Во вторник, 31 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, будет понижаться
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.