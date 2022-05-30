https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-31-maya-1039317819.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 мая

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 мая

Территория Черноморского побережья Абхазии в последний день мая окажется между теплым сектором южного циклона и юго-западного отрога антициклона с... 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T16:24+0300

2022-05-30T16:24+0300

2022-05-30T16:24+0300

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Во вторник, 31 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет понижатьсяВетер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости