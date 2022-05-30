https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/rossiyskie-motostrelki-otrabotali-perebrosku-po-vozdukhu-v-gorakh-abkhazii-1039311794.html

Российские мотострелки отработали переброску по воздуху в горах Абхазии

Российские мотострелки отработали переброску по воздуху в горах Абхазии

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии начали изучать и отрабатывать тактику действий в составе... 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T10:12+0300

2022-05-30T10:12+0300

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии начали изучать и отрабатывать тактику действий в составе высокомобильных групп в горных условиях, сообщает пресс-служба ЮВО.Высокомобильные группы нужны для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху, поясняется в сообщении.На полигонах Цабал и Нагвалоу мотострелки совместно с экипажами вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО соединения отработали тактику переброски высокомобильных групп в районы выполнения задач, посадку и высадку военнослужащих в горах на различные рельефы местности. В учениях применялись вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор".Высокомобильные подразделения способны с помощью транспортных и многоцелевых вертолетов перемещаться по фронту и в его глубину, при огневой поддержке ударных вертолетов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/rossiyskie-voennye-v-abkhazii-otrazili-ataku-diversantov-na-voinskuyu-chast-1039281356.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, военнослужащие, юво, армия, учения