https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/voz-otsenila-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-mire-kak-umerennyy-1039310889.html
ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный
ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный
Число подтвержденных случав оспы обезьян выросло до 257 по данным Всемирной организации здравоохранения на 26 мая. 30.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-30T08:48+0300
2022-05-30T08:48+0300
2022-05-30T09:47+0300
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения к текущему моменту оценивает риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный, но не исключает, что ситуация может ухудшиться, передает РИА Новости.По данным на 26 мая, ВОЗ известно о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. О летальных исходах в организацию не сообщалось.Там указывается, что случаи заражения в основном регистрируют среди мужчин, имеющих однополые связи. Кроме того, подтверждается, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит, и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.При этом ВОЗ отмечает, что риск для общественного здравоохранения, связанный с оспой обезьян, может стать высоким, если "вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди групп с более высоким риском тяжелого заболевания, таких как маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом".Согласно заявлению организации, большая часть населения уязвима к вирусу оспы обезьян, поскольку вакцинация против натуральной оспы, которая обеспечивает некоторую перекрестную защиту, была прекращена более 40 лет назад.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/matua-o-viruse-ospy-obezyan-v-arsenale-medikov-vaktsina-i-preparaty---1039226163.html
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в мире, вирусы, воз, новости
ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный
08:48 30.05.2022 (обновлено: 09:47 30.05.2022)
Число подтвержденных случав оспы обезьян выросло до 257 по данным Всемирной организации здравоохранения на 26 мая.
СУХУМ, 30 мая - Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения к текущему моменту оценивает риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный, но не исключает, что ситуация может ухудшиться, передает РИА Новости
.
По данным на 26 мая, ВОЗ известно о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. О летальных исходах в организацию не сообщалось.
"В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки", – цитирует агентство сообщение организации.
Там указывается, что случаи заражения в основном регистрируют среди мужчин, имеющих однополые связи. Кроме того, подтверждается, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит, и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.
При этом ВОЗ отмечает, что риск для общественного здравоохранения, связанный с оспой обезьян, может стать высоким, если "вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди групп с более высоким риском тяжелого заболевания, таких как маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом".
Согласно заявлению организации, большая часть населения уязвима к вирусу оспы обезьян, поскольку вакцинация против натуральной оспы, которая обеспечивает некоторую перекрестную защиту, была прекращена более 40 лет назад.