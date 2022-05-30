https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/voz-otsenila-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-mire-kak-umerennyy-1039310889.html

ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный

ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный

Число подтвержденных случав оспы обезьян выросло до 257 по данным Всемирной организации здравоохранения на 26 мая. 30.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-30T08:48+0300

2022-05-30T08:48+0300

2022-05-30T09:47+0300

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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения к текущему моменту оценивает риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный, но не исключает, что ситуация может ухудшиться, передает РИА Новости.По данным на 26 мая, ВОЗ известно о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. О летальных исходах в организацию не сообщалось.Там указывается, что случаи заражения в основном регистрируют среди мужчин, имеющих однополые связи. Кроме того, подтверждается, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит, и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.При этом ВОЗ отмечает, что риск для общественного здравоохранения, связанный с оспой обезьян, может стать высоким, если "вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди групп с более высоким риском тяжелого заболевания, таких как маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом".Согласно заявлению организации, большая часть населения уязвима к вирусу оспы обезьян, поскольку вакцинация против натуральной оспы, которая обеспечивает некоторую перекрестную защиту, была прекращена более 40 лет назад.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/matua-o-viruse-ospy-obezyan-v-arsenale-medikov-vaktsina-i-preparaty---1039226163.html

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в мире, вирусы, воз, новости