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Абхазия обошла Египет и Эмираты по популярности у российских туристов
Абхазия обошла Египет и Эмираты по популярности у российских туристов
Аналитики АТОР изучили данные статистики продаж туроператоров на три летних месяца 2022 года. 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T10:42+0300
2022-05-31T10:42+0300
2022-05-31T10:55+0300
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туристы
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Абхазия заняла третье место в рейтинге популярных направлений летнего отдыха у россиян, обойдя Египет и ОАЭ, сообщает АТОР. Речь идет об организованных туристах, которые покупают туры у туроператоров.На первом месте оказалась Турция, на втором – Россия. Эти две страны уверенно сохраняют лидерство, несмотря на то, что география летнего отдыха из-за геополитического кризиса изменилась как по сравнению с доковидной эпохой, так и по сравнению с прошлыми сезонами.Средний чек тура с отдыхом на курортах Абхазии (без учета перелета) составляет около 50-60 тысяч рублей за неделю, с перелетом – около 85 тысяч рублей.В нынешнем сезоне выросли бронирования на абхазских курортах по сравнению с предыдущим годом, топовые объекты уже объявляют остановку продаж на некоторые даты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/ator-dal-rasklad-po-tsenniku-na-letniy-otdykh-v-novykh-otelyakh-abkhazii-1038993792.html
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отдых в абхазии, новости, туристы, ассоциация туроператоров россии
Абхазия обошла Египет и Эмираты по популярности у российских туристов
10:42 31.05.2022 (обновлено: 10:55 31.05.2022)
Аналитики АТОР изучили данные статистики продаж туроператоров на три летних месяца 2022 года.
СУХУМ, 31 мая – Sputnik.
Абхазия заняла третье место в рейтинге популярных направлений летнего отдыха у россиян, обойдя Египет и ОАЭ, сообщает
АТОР.
Речь идет об организованных туристах, которые покупают туры у туроператоров.
На первом месте оказалась Турция, на втором – Россия. Эти две страны уверенно сохраняют лидерство, несмотря на то, что география летнего отдыха из-за геополитического кризиса изменилась как по сравнению с доковидной эпохой, так и по сравнению с прошлыми сезонами.
Средний чек тура с отдыхом на курортах Абхазии (без учета перелета) составляет около 50-60 тысяч рублей за неделю, с перелетом – около 85 тысяч рублей.
"Пляжная Абхазия в тройке лидеров у множества туроператоров, как многопрофильных, так и преимущественно специализирующихся на внутреннем туризме (так, у туроператора "Дельфин" туры в Абхазию составляют 31% всех летних бронирований)", – отмечает АТОР.
В нынешнем сезоне выросли бронирования на абхазских курортах по сравнению с предыдущим годом, топовые объекты уже объявляют остановку продаж на некоторые даты.