https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/abkhaziya-oboshla-egipet-i-oae-v-reytinge-napravleniy-letnego-otdykha-u-rossiyan-1039324635.html

Абхазия обошла Египет и Эмираты по популярности у российских туристов

Абхазия обошла Египет и Эмираты по популярности у российских туристов

Аналитики АТОР изучили данные статистики продаж туроператоров на три летних месяца 2022 года. 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T10:42+0300

2022-05-31T10:42+0300

2022-05-31T10:55+0300

отдых в абхазии

новости

туристы

ассоциация туроператоров россии

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Абхазия заняла третье место в рейтинге популярных направлений летнего отдыха у россиян, обойдя Египет и ОАЭ, сообщает АТОР. Речь идет об организованных туристах, которые покупают туры у туроператоров.На первом месте оказалась Турция, на втором – Россия. Эти две страны уверенно сохраняют лидерство, несмотря на то, что география летнего отдыха из-за геополитического кризиса изменилась как по сравнению с доковидной эпохой, так и по сравнению с прошлыми сезонами.Средний чек тура с отдыхом на курортах Абхазии (без учета перелета) составляет около 50-60 тысяч рублей за неделю, с перелетом – около 85 тысяч рублей.В нынешнем сезоне выросли бронирования на абхазских курортах по сравнению с предыдущим годом, топовые объекты уже объявляют остановку продаж на некоторые даты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/ator-dal-rasklad-po-tsenniku-na-letniy-otdykh-v-novykh-otelyakh-abkhazii-1038993792.html

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отдых в абхазии, новости, туристы, ассоциация туроператоров россии