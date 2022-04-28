https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/razgovor-korotkiy-rossiya-otrubila-polshe-i-bolgarii-gaz-1038857780.html

Разговор короткий: Россия отрубила Польше и Болгарии газ

Разговор короткий: Россия отрубила Польше и Болгарии газ

Европейские потребители адаптируются к новой схеме оплаты российского газа, но нашлись и недовольные. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T09:15+0300

2022-04-28T09:15+0300

2022-04-28T10:04+0300

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Польша и Болгария отказались платить за российский газ в рублях, и "Газпром" прекратил поставки. Варшава грозит судом, требует компенсаций. А голубое топливо в Европе, охваченной энергетическим кризисом, опять резко подорожало. Выпадающие объемы, скорее всего, придется восполнять серым импортом через третьи руки. Но сырья на всех не хватит, и энергетический рынок ЕС скоро затрещит по швам. Подробнее – в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Перекрыли трубуС 1 апреля Россия ушла от долларов и евро в торговле газом с недружественными странами. Согласно указу президента, Газпромбанк открыл специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит требуемую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него "Газпром" получает средства за поставки.По данным Bloomberg, десять европейских клиентов открыли счета в Газпромбанке, а четыре уже расплатились рублями. Но представитель польского правительства Петр Наимский заявил о нежелании придерживаться этой схемы. Его примеру последовал болгарский министр энергетики, сославшись на "значительные риски": в Софии опасаются, что ответственный за конвертацию российский банк не будет соблюдать договоренности.Не получив деньги, "Газпром" приостановил поставки компаниям "Булгаргаз" и PGNiG с 27 апреля. "Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", — напомнили в российском холдинге.И предупредили: в случае несанкционированного отбора топлива из транзита в третьи страны, поставки сократятся на соответствующий объем.Условия не соблюденыВ Варшаве возмутились. Там намерены добиваться компенсации от "Газпрома" через суд. "Конечно, польские фирмы, у которых есть контракты с Россией, де-факто в данный момент сорванные, предпримут все необходимые юридические шаги", — подчеркнул президент Анджей Дуда.Однако эксперты указывают: Россия в этом случае ничего не нарушает."Если на счет не пришли деньги, "Газпром" в соответствии с указом президента не может осуществлять поставки. Это не злонамеренное действие, компания должна работать так, как ей предписано. Это своеобразная санкция, которую ввели в ответ на недружественные действия и для защиты собственных интересов. Те, кто не оплатил, до свидания, газ они не получат", — объясняет Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности.Серый импортРаньше в Варшаве считали дни до окончания контракта с "Газпромом", он истекает в конце года. Поляки неоднократно заявляли: продлевать не собираемся. С одной стороны, они надеются на поставки СПГ из США, с другой — на трубопровод Baltic Pipe из Норвегии. Непонятно, правда, чем его заполнять: достаточных ресурсов не нашли.Польше требуется 20-21 миллиард кубометров в год. Около пяти — собственная добыча. Еще столько же способен дать СПГ-терминал в Свиноуйсьце (пока его используют лишь на 20%). "Газпром" гарантировал 9,8 миллиарда по маршруту "Ямал — Европа". Предполагалось, что "Балтийская труба" полностью заменит российскую. Однако она обеспечена лишь на 33% — 3,5 миллиарда кубометров в год."У поляков в голове свои схемы, но что-то пойдет не так, за газом обратятся снова к России или же переключатся на реверс из Германии. София же вообще поступила опрометчиво. Думаю, до конца недели мы увидим первый платеж от болгар, максимум — в течение месяца", — рассуждает Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. В Варшаве, по его мнению, будут стоять до конца.Наблюдатели не исключают, что болгары приняли такое решение под внешним давлением. Теоретически они тоже могут перекупить газ у других стран, продолжающих сотрудничать с Россией, например, у Венгрии или Греции. Договорятся, чтобы те больше приобретали по своим контрактам и часть оставляли Болгарии. Своеобразный серый параллельный импорт. Поскольку рынок не очень большой, это вполне возможно.Развалят рынокПока же голубое топливо в Европе подорожало на 21%, до 1350 долларов за тысячу кубометров. К этому якобы были готовы, а Польша и Болгария, как сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, получат газ от европейских соседей.Однако, подчеркивают эксперты, такие заявления хороши, когда речь идет о незначительном перераспределении. Если же к Варшаве и Софии присоединятся другие (а, например, Греция уже назвала требования платить в рублях шантажом), и без того непростая ситуация с физическим снабжением ЕС ухудшится. И котировки голубого топлива, которые и так находятся на критически высоком уровне на протяжении многих месяцев, пойдут вверх, разрушая газовый и энергетический рынок.Французы на предвыборный период заморозили цены на электроэнергию. Для внутренних поставщиков это огромные убытки: они покупали сырье дороже, чем продавали."Кассовый разрыв европейских компаний достиг 100 миллиардов евро, и эти средства нужно изыскивать. Если ограничивать поставки из России, будет еще больше, ведь цены продолжат расти из-за дефицита. Не закупать — гарантирован коллапс энергоснабжения в отопительный сезон. Можно было бы углем согреться, но и тут незадача: твердое топливо тоже сильно подорожало, и с учетом эмбарго — это не вариант, чтобы залатать тришкин кафтан", — констатирует Алексей Гривач.ЦБ Германии, аналитики и представители промышленности бьют тревогу: если российские поставки прекратятся, особенно пострадает крупнейшая экономика ЕС. Это ударит по всей Европе, втянув ее в рецессию.

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аналитика, россия, европа, газ, рубль