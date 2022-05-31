https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/khersonskaya-i-zaporozhskaya-oblasti-pereshli-na-rossiyskuyu-svyaz-i-internet-1039323033.html

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет

Херсонская и Запорожская области в ходе российской спецоперации на Украине были взяты под контроль Вооруженных сил РФ, оба региона заявили о намерениях стать... 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T08:45+0300

2022-05-31T08:45+0300

2022-05-31T10:09+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.Накануне военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к России с просьбой помочь в восстановлении сотовой связи в регионе, так как обстрелы ВСУ привели к масштабной аварии на магистральной сети, и абоненты Херсонской и Запорожской областей остались без связи. До этого в регионах работали как украинские, так и российские операторы сотовой связи.Он напомнил, что и крымчане в свое время проходили подобную ситуацию, когда киевские власти без предупреждения отключили регион от мобильной связи. Потому в этот раз ожидалось, что Украина рано или поздно отключит связь и интернет на освобожденных территориях.Российские sim-карты уже поступили в продажу в регионах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/putin-uprostil-priem-v-grazhdanstvo-dlya-zhiteley-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey-1039250506.html

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херсонская область , запорожская область, связь, интернет, новости, россия, украина