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Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет
Херсонская и Запорожская области в ходе российской спецоперации на Украине были взяты под контроль Вооруженных сил РФ, оба региона заявили о намерениях стать... 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T08:45+0300
2022-05-31T08:45+0300
2022-05-31T10:09+0300
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.Накануне военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к России с просьбой помочь в восстановлении сотовой связи в регионе, так как обстрелы ВСУ привели к масштабной аварии на магистральной сети, и абоненты Херсонской и Запорожской областей остались без связи. До этого в регионах работали как украинские, так и российские операторы сотовой связи.Он напомнил, что и крымчане в свое время проходили подобную ситуацию, когда киевские власти без предупреждения отключили регион от мобильной связи. Потому в этот раз ожидалось, что Украина рано или поздно отключит связь и интернет на освобожденных территориях.Российские sim-карты уже поступили в продажу в регионах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220525/putin-uprostil-priem-v-grazhdanstvo-dlya-zhiteley-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey-1039250506.html
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Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет
08:45 31.05.2022 (обновлено: 10:09 31.05.2022)
Херсонская и Запорожская области в ходе российской спецоперации на Украине были взяты под контроль Вооруженных сил РФ, оба региона заявили о намерениях стать субъектами Российской Федерации.
СУХУМ, 31 мая – Sputnik.
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет, сообщает РИА Новости
со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.
Накануне военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к России с просьбой помочь в восстановлении сотовой связи в регионе, так как обстрелы ВСУ привели к масштабной аварии на магистральной сети, и абоненты Херсонской и Запорожской областей остались без связи. До этого в регионах работали как украинские, так и российские операторы сотовой связи.
"Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. По сути это конец украинской пропаганде, башни вранья Зеленского пали", – сказал Крючков.
Он напомнил, что и крымчане в свое время проходили подобную ситуацию, когда киевские власти без предупреждения отключили регион от мобильной связи. Потому в этот раз ожидалось, что Украина рано или поздно отключит связь и интернет на освобожденных территориях.
Российские sim-карты уже поступили в продажу в регионах.