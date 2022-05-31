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Хибла Герзмава споет на концерте в честь наставницы Евгении Арефьевой
Хибла Герзмава споет на концерте в честь наставницы Евгении Арефьевой
Евгения Арефьева на протяжении почти 30 лет преподает в Московской консерватории. 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T12:20+0300
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Народная артистка Абхазии и России, мировая оперная дива Хибла Герзмава выступит на юбилее свей наставницы, вокального педагога и концертмейстера, профессора Евгении Арефьевой, сообщает РИА Новости.Юбилейный концерт состоится 31 мая в Малом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского.На вечере споют также солисты МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Лилия Гайсина (сопрано), Елена Гусева (сопрано), Евгения Афанасьева (сопрано), Ксения Дудникова (меццо-сопрано), Николай Ерохин (тенор), Арсен Согомонян (тенор).Среди выступающих представлены студенты класса Евгении Арефьевой и концертмейстеры Екатерина Ганелина, Людмила Духан, Светлана Ефимова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220523/khibla-gerzmava-provedet-konkurs-sredi-molodykh-vokalistov-i-kontsertmeysterov-1039223825.html
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Хибла Герзмава споет на концерте в честь наставницы Евгении Арефьевой
12:20 31.05.2022 (обновлено: 13:35 31.05.2022)
Евгения Арефьева на протяжении почти 30 лет преподает в Московской консерватории.
СУХУМ, 31 мая – Sputnik.
Народная артистка Абхазии и России, мировая оперная дива Хибла Герзмава выступит на юбилее свей наставницы, вокального педагога и концертмейстера, профессора Евгении Арефьевой, сообщает РИА Новости
.
Юбилейный концерт состоится 31 мая в Малом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского.
"Я очень благодарна Хиблочке, что она до сих пор прислушивается к моему мнению, а в самые трудные минуты советуется", – сказала о своей ученице Арефьева.
На вечере споют также солисты МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Лилия Гайсина (сопрано), Елена Гусева (сопрано), Евгения Афанасьева (сопрано), Ксения Дудникова (меццо-сопрано), Николай Ерохин (тенор), Арсен Согомонян (тенор).
Среди выступающих представлены студенты класса Евгении Арефьевой и концертмейстеры Екатерина Ганелина, Людмила Духан, Светлана Ефимова.