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Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июня

Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему остается между теплым сектором южного циклона и юго-западным отрогом антициклона с северо-запада 31.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. В среду, 1 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, к концу дня местами возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, весна