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Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему остается между теплым сектором южного циклона и юго-западным отрогом антициклона с северо-запада 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T17:50+0300
2022-05-31T17:50+0300
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. В среду, 1 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, к концу дня местами возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости, климат, весна
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июня
17:50 31.05.2022 (обновлено: 17:53 31.05.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему остается между теплым сектором южного циклона и юго-западным отрогом антициклона с северо-запада
СУХУМ, 31 мая – Sputnik. В среду, 1 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, к концу дня местами возможен слабый дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.