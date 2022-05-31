https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zatulin-prizval-ne-tyanut-s-otkrytiem-aviasoobscheniya-s-abkhaziey-1039327711.html

Затулин призвал не тянуть с открытием авиасообщения с Абхазией

Затулин призвал не тянуть с открытием авиасообщения с Абхазией

До начала 1990-х годов из аэропорта Сухума совершались рейсы во многие города СССР, пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до... 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T13:42+0300

2022-05-31T13:42+0300

2022-05-31T13:45+0300

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Депутат Госдумы Константин Затулин, выступая на Абхазском форуме, призвал не тянуть с возобновлением авиасообщения с Абхазией.Действующий международный запрет на выполнение полетов в Абхазию со стороны ICAO (Международная организация гражданской авиации - прим.) он назвал "вчерашним препятствием". Затулин рассказал, что Россия осуществляла полеты в Крым с 2014 года, не согласовывая их с ICAO, хотя Украина не признавала юрисдикции Москвы над полуостровом."Давайте наконец сделаем этот шаг. И я уверен, что это к лучшему не только для Абхазии, но и для соседнего Сочинского региона. В советские времена запасным аэродромом для Сочи был аэропорт "Сухум", - подчеркнул депутат.Правительство Абхазии занялось проектом восстановления Сухумского аэропорта, найден потенциальный инвестор. По заявлению президента Аслана Бжания, первые рейсы воздушная гавань сможет принять к январю 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/eshba-sanktsii-protiv-rosaviatsii-skazhutsya-na-zapuske-sukhumskogo-aeroporta-1039044671.html

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