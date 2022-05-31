https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zatulin-prizval-ne-tyanut-s-otkrytiem-aviasoobscheniya-s-abkhaziey-1039327711.html
Затулин призвал не тянуть с открытием авиасообщения с Абхазией
Затулин призвал не тянуть с открытием авиасообщения с Абхазией
До начала 1990-х годов из аэропорта Сухума совершались рейсы во многие города СССР, пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до... 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T13:42+0300
2022-05-31T13:42+0300
2022-05-31T13:45+0300
абхазия
аэропорт
сухум
авиасообщения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102806/14/1028061464_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_684f813e88d5793707b3aa7ffdc8a237.jpg
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Депутат Госдумы Константин Затулин, выступая на Абхазском форуме, призвал не тянуть с возобновлением авиасообщения с Абхазией.Действующий международный запрет на выполнение полетов в Абхазию со стороны ICAO (Международная организация гражданской авиации - прим.) он назвал "вчерашним препятствием". Затулин рассказал, что Россия осуществляла полеты в Крым с 2014 года, не согласовывая их с ICAO, хотя Украина не признавала юрисдикции Москвы над полуостровом."Давайте наконец сделаем этот шаг. И я уверен, что это к лучшему не только для Абхазии, но и для соседнего Сочинского региона. В советские времена запасным аэродромом для Сочи был аэропорт "Сухум", - подчеркнул депутат.Правительство Абхазии занялось проектом восстановления Сухумского аэропорта, найден потенциальный инвестор. По заявлению президента Аслана Бжания, первые рейсы воздушная гавань сможет принять к январю 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220510/eshba-sanktsii-protiv-rosaviatsii-skazhutsya-na-zapuske-sukhumskogo-aeroporta-1039044671.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102806/14/1028061464_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_18bd8f09c75edc820c5faded7f19d8c8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, аэропорт, сухум, авиасообщения, новости
Затулин призвал не тянуть с открытием авиасообщения с Абхазией
13:42 31.05.2022 (обновлено: 13:45 31.05.2022)
До начала 1990-х годов из аэропорта Сухума совершались рейсы во многие города СССР, пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Депутат Госдумы Константин Затулин, выступая на Абхазском форуме, призвал не тянуть с возобновлением авиасообщения с Абхазией.
"Сколько можно дальше тянуть с открытием авиасообщения с Абхазией? В конце концов если бы люди прилетали в Сухум, то, наверное, и этих очередей (на границе - прим.) не было бы. Но самое главное, если бы авиасообщение возникло вновь, то и восточная часть Абхазии, которая сегодня недостаточно привлекательна, прежде всего в силу расстояний, она бы активно развивалась", - сказал парламентарий.
Действующий международный запрет на выполнение полетов в Абхазию со стороны ICAO (Международная организация гражданской авиации - прим.) он назвал "вчерашним препятствием". Затулин рассказал, что Россия осуществляла полеты в Крым с 2014 года, не согласовывая их с ICAO, хотя Украина не признавала юрисдикции Москвы над полуостровом.
"Давайте наконец сделаем этот шаг. И я уверен, что это к лучшему не только для Абхазии, но и для соседнего Сочинского региона. В советские времена запасным аэродромом для Сочи был аэропорт "Сухум", - подчеркнул депутат.
Правительство Абхазии занялось проектом восстановления Сухумского аэропорта, найден потенциальный инвестор. По заявлению президента Аслана Бжания, первые рейсы воздушная гавань сможет принять к январю 2024 года.