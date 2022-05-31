https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/zhenevskie-peregovory-po-bezopasnosti-v-zakavkaze-mogut-vozobnovitsya-v-iyune-1039331387.html
Женевские переговоры по безопасности в Закавказье могут возобновиться в июне
Женевские переговоры по безопасности в Закавказье могут возобновиться в июне
Проведение 56-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье было намечено на 29-30 марта 2022 года, однако они не... 31.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-31T17:24+0300
2022-05-31T17:24+0300
2022-05-31T17:51+0300
в абхазии
мид абхазии
женевские дискуссии
новости
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1f/1039331546_0:14:1331:763_1920x0_80_0_0_c66fe0bc34463fa25f839722d3081db7.jpg
СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба провел встречу с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье."К сожалению, прошлый раунд, который должен был состояться в марте, был отложен по инициативе сопредседателей, но будем надеяться, что сегодня нам удастся согласовать все текущие вопросы и обеспечить успешное проведение раунда, который намечен на июнь", – подчеркнул Тужба.Он отметил, что повестка Международных женевских дискуссий носит достаточно консервативный характер, так как за последние годы многие пункты повестки не претерпели особых изменений.Специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар в свою очередь сказал, что ситуация в мире сложная, и ЕС выражает надежду на то, что это не повлияет негативно на ход женевских переговоров."Мы, конечно, осознаем важность Международных женевских дискуссий, а также все существующие риски, которые сопряжены с тем, когда откладывается очередной раунд. Такие ситуации непосредственно сказываются на людях, пострадавших от конфликта, и, конечно, это ухудшает их эмоциональное состояние и подразумевает определенные негативные последствия", – подчеркнул он.Представитель ООН на дискуссиях Джихан Султаноглу сказала, что у сопредседателей есть возможность продумать, как возможно обеспечить условия для плодотворного и продуктивного продвижения работы Женевских дискуссий."Фон наших дискуссий очень сильно изменился, при этом я хотела бы выразить нашу приверженность по сохранению данного формата как форума для переговоров, консультаций, финальная цель которого – вопрос разрешения конфликта", – заметила она.Представитель ОБСЕ Виорел Мошану выразил надежду на то, что продолжение формата Женевских дискуссий будет способствовать сохранению стабильности и безопасности в регионе.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/zhenevskie-diskussii-po-zakavkazyu-postavleny-na-pauzu-zayavili-v-mid-rossii-1038807840.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1f/1039331546_0:0:1331:998_1920x0_80_0_0_029c58a2dd2f6f86ee5edaae55b9d56b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, женевские дискуссии, новости, переговоры
Женевские переговоры по безопасности в Закавказье могут возобновиться в июне
17:24 31.05.2022 (обновлено: 17:51 31.05.2022)
Проведение 56-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье было намечено на 29-30 марта 2022 года, однако они не состоялись по инициативе сопредседателей.
СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба провел встречу с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
"К сожалению, прошлый раунд, который должен был состояться в марте, был отложен по инициативе сопредседателей, но будем надеяться, что сегодня нам удастся согласовать все текущие вопросы и обеспечить успешное проведение раунда, который намечен на июнь", – подчеркнул Тужба.
Он отметил, что повестка Международных женевских дискуссий носит достаточно консервативный характер, так как за последние годы многие пункты повестки не претерпели особых изменений.
"Для нас, как и для всего процесса, наиболее важной проблемой остаются вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе и нашей республике в частности. Мы связываем это с необходимостью подписания мирного соглашения с Грузией, так называемого документа о гарантиях безопасности и невозобновления конфликта. Но, к сожалению, вынуждены констатировать, что грузинская делегация категорически отказывается обсуждать любые наши конструктивные предложения по этому важному вопросу", – заметил замглавы МИД.
Специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар в свою очередь сказал, что ситуация в мире сложная, и ЕС выражает надежду на то, что это не повлияет негативно на ход женевских переговоров.
"Мы, конечно, осознаем важность Международных женевских дискуссий, а также все существующие риски, которые сопряжены с тем, когда откладывается очередной раунд. Такие ситуации непосредственно сказываются на людях, пострадавших от конфликта, и, конечно, это ухудшает их эмоциональное состояние и подразумевает определенные негативные последствия", – подчеркнул он.
Представитель ООН на дискуссиях Джихан Султаноглу сказала, что у сопредседателей есть возможность продумать, как возможно обеспечить условия для плодотворного и продуктивного продвижения работы Женевских дискуссий.
"Фон наших дискуссий очень сильно изменился, при этом я хотела бы выразить нашу приверженность по сохранению данного формата как форума для переговоров, консультаций, финальная цель которого – вопрос разрешения конфликта", – заметила она.
Представитель ОБСЕ Виорел Мошану выразил надежду на то, что продолжение формата Женевских дискуссий будет способствовать сохранению стабильности и безопасности в регионе.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.