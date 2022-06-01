https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/abkhaziya-voshla-v-top-5-samykh-populyarnykh-turisticheskikh-napravleniy-dlya-rossiyan-1039343309.html

Абхазия вошла в топ-5 самых популярных туристических направлений для россиян

Абхазия вошла в топ-5 самых популярных туристических направлений для россиян

Федеральная сеть турагентств "1001 тур" опубликовала рейтинг самых доступных пляжных направлений и мест летнего отдыха и определила минимальную стоимость самых... 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T15:40+0300

2022-06-01T15:40+0300

2022-06-01T16:01+0300

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Абхазия вошла в пятерку самых популярных стран для летнего отдыха среди российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России.Помимо этого, Абхазия стала одним из самых доступных для туристов направлений – десять дней отдыха в черноморской республике с перелетом и трехразовым питанием обойдутся в 45 тысяч рублей на двоих. Эту позицию с Абхазией разделяет Калининград - там десять ночей с перелетом также обойдутся в 45 тысяч рублей, но в турпакет входит только завтрак.После Абхазии и Калининграда уже следует Сочи - самый дешевый тур с перелетом, отелем и завтраками стоит чуть больше 48 тысяч рублей.Но это - самые минимальные цены, средняя стоимость туров на середину июня (12-18 июня), совсем другая. Темпы бронирования растут, и организовать отдых за небольшую сумму денег становится нелегкой задачей.Тогда десятидневный отдых в Турции в пятизвездочном отеле обойдется в 153 тысячи рублей на двоих, отдых в Абхазии с проживанием в Гагре на первой линии и трехразовым питанием - в 195 тысяч рублей, а туры в Египет и ОАЭ обойдутся в 261 и 328 тысяч рублей соответственно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/abkhaziya-oboshla-egipet-i-oae-v-reytinge-napravleniy-letnego-otdykha-u-rossiyan-1039324635.html

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отдых в абхазии, абхазия, летний сезон в абхазии, новости