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Абхазия вошла в топ-5 самых популярных туристических направлений для россиян
Абхазия вошла в топ-5 самых популярных туристических направлений для россиян
Федеральная сеть турагентств "1001 тур" опубликовала рейтинг самых доступных пляжных направлений и мест летнего отдыха и определила минимальную стоимость самых... 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T15:40+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Абхазия вошла в пятерку самых популярных стран для летнего отдыха среди российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России.Помимо этого, Абхазия стала одним из самых доступных для туристов направлений – десять дней отдыха в черноморской республике с перелетом и трехразовым питанием обойдутся в 45 тысяч рублей на двоих. Эту позицию с Абхазией разделяет Калининград - там десять ночей с перелетом также обойдутся в 45 тысяч рублей, но в турпакет входит только завтрак.После Абхазии и Калининграда уже следует Сочи - самый дешевый тур с перелетом, отелем и завтраками стоит чуть больше 48 тысяч рублей.Но это - самые минимальные цены, средняя стоимость туров на середину июня (12-18 июня), совсем другая. Темпы бронирования растут, и организовать отдых за небольшую сумму денег становится нелегкой задачей.Тогда десятидневный отдых в Турции в пятизвездочном отеле обойдется в 153 тысячи рублей на двоих, отдых в Абхазии с проживанием в Гагре на первой линии и трехразовым питанием - в 195 тысяч рублей, а туры в Египет и ОАЭ обойдутся в 261 и 328 тысяч рублей соответственно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/abkhaziya-oboshla-egipet-i-oae-v-reytinge-napravleniy-letnego-otdykha-u-rossiyan-1039324635.html
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отдых в абхазии, абхазия, летний сезон в абхазии, новости
Абхазия вошла в топ-5 самых популярных туристических направлений для россиян
15:40 01.06.2022 (обновлено: 16:01 01.06.2022)
Федеральная сеть турагентств "1001 тур" опубликовала рейтинг самых доступных пляжных направлений и мест летнего отдыха и определила минимальную стоимость самых востребованных туров.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik.
Абхазия вошла в пятерку самых популярных стран для летнего отдыха среди российских туристов, сообщает
Ассоциация туроператоров России.
Самым популярным направлением для путешественников из России стала Турция, на втором месте отдых внутри страны, замыкают пятерку Абхазия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
Помимо этого, Абхазия стала одним из самых доступных для туристов направлений – десять дней отдыха в черноморской республике с перелетом и трехразовым питанием обойдутся в 45 тысяч рублей на двоих. Эту позицию с Абхазией разделяет Калининград - там десять ночей с перелетом также обойдутся в 45 тысяч рублей, но в турпакет входит только завтрак.
После Абхазии и Калининграда уже следует Сочи - самый дешевый тур с перелетом, отелем и завтраками стоит чуть больше 48 тысяч рублей.
Но это - самые минимальные цены, средняя стоимость туров на середину июня (12-18 июня), совсем другая. Темпы бронирования растут, и организовать отдых за небольшую сумму денег становится нелегкой задачей.
Тогда десятидневный отдых в Турции в пятизвездочном отеле обойдется в 153 тысячи рублей на двоих, отдых в Абхазии с проживанием в Гагре на первой линии и трехразовым питанием - в 195 тысяч рублей, а туры в Египет и ОАЭ обойдутся в 261 и 328 тысяч рублей соответственно.