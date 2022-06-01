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Абхазские депутаты рассказали о предложениях по упрощению перехода границы с Россией
Абхазские депутаты рассказали о предложениях по упрощению перехода границы с Россией
25 мая в здании Государственной Думы России обсуждался вопрос российско-абхазских отношений и упрощения перехода государственной границы между двумя странами. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T13:47+0300
2022-06-01T13:47+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии рассказали о предложениях по упрощению перехода российско-абхазской границы, которые прозвучали во время встречи в Государственной Думе 25 мая, сообщает пресс-служба Парламента.Также он добавил, что абхазская сторона предложила с 1 июня по 30 сентября увеличить в пункте пропуска через границу количество инспекторов пограничного контроля, задействовать все имеющиеся кабины паспортного контроля и полосы движения."Предложили рассмотреть вопрос дооснащения КПП новейшим оборудованием и программным обеспечением, которая позволит увеличить пропускную способность кабин пограничного контроля, в том числе внедрения автоматизированной системы паспортного контроля", – отметил парламентарий.Депутат Алхас Барциц рассказал, что абхазская сторона предложила создать совместную рабочую группу, в которую войдут как представители абхазской и российской стороны."Мы пришли к совместному мнению, что, в кратчайшие сроки сформировав эту группу, мы дадим приглашение российским коллегам, которые приедут на КПП и воочию убедятся в том, какие нагрузки в летний сезон испытывает КПП. Перед этой рабочей группой будем ставить комплекс мер, который пошагово надо решать", - подчеркнул он.Члены рабочей группы будут обсуждать параметры упрощения перехода государственной границы, по итогу будет принят комплекс мер, которые будут предлагаться для исполнения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/aeroport-granitsa-investitsii-chto-obsudili-na-abkhazskom-forume-v-moskve-1039332845.html
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Абхазские депутаты рассказали о предложениях по упрощению перехода границы с Россией
13:47 01.06.2022 (обновлено: 14:08 01.06.2022)
25 мая в здании Государственной Думы России обсуждался вопрос российско-абхазских отношений и упрощения перехода государственной границы между двумя странами.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik.
Депутаты Парламента Абхазии рассказали о предложениях по упрощению перехода российско-абхазской границы, которые прозвучали во время встречи в Государственной Думе 25 мая, сообщает
пресс-служба Парламента.
"Нами было выработано предложение, которое состояло в том, чтобы обратиться к руководству Российской Федерации с просьбой о реконструкции старого моста через реку Псоу и подходов к нему. Реализация данного предложение позволит разделить потоки транспортных средств, экскурсионных автобусов и пешеходов по разным мостам, что увеличит пропускную способность пограничного перехода в два-три раза", – подчеркнул депутат, участник встречи Эрик Рштуни.
Также он добавил, что абхазская сторона предложила с 1 июня по 30 сентября увеличить в пункте пропуска через границу количество инспекторов пограничного контроля, задействовать все имеющиеся кабины паспортного контроля и полосы движения.
"Предложили рассмотреть вопрос дооснащения КПП новейшим оборудованием и программным обеспечением, которая позволит увеличить пропускную способность кабин пограничного контроля, в том числе внедрения автоматизированной системы паспортного контроля", – отметил парламентарий.
Депутат Алхас Барциц рассказал, что абхазская сторона предложила создать совместную рабочую группу, в которую войдут как представители абхазской и российской стороны.
"Мы пришли к совместному мнению, что, в кратчайшие сроки сформировав эту группу, мы дадим приглашение российским коллегам, которые приедут на КПП и воочию убедятся в том, какие нагрузки в летний сезон испытывает КПП. Перед этой рабочей группой будем ставить комплекс мер, который пошагово надо решать", - подчеркнул он.
Члены рабочей группы будут обсуждать параметры упрощения перехода государственной границы, по итогу будет принят комплекс мер, которые будут предлагаться для исполнения.