https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/abkhazskie-deputaty-rasskazali-o-predlozheniyakh-po-uproscheniyu-perekhoda-granitsy-s-rossiey-1039341651.html

Абхазские депутаты рассказали о предложениях по упрощению перехода границы с Россией

Абхазские депутаты рассказали о предложениях по упрощению перехода границы с Россией

25 мая в здании Государственной Думы России обсуждался вопрос российско-абхазских отношений и упрощения перехода государственной границы между двумя странами. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T13:47+0300

2022-06-01T13:47+0300

2022-06-01T14:08+0300

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии рассказали о предложениях по упрощению перехода российско-абхазской границы, которые прозвучали во время встречи в Государственной Думе 25 мая, сообщает пресс-служба Парламента.Также он добавил, что абхазская сторона предложила с 1 июня по 30 сентября увеличить в пункте пропуска через границу количество инспекторов пограничного контроля, задействовать все имеющиеся кабины паспортного контроля и полосы движения."Предложили рассмотреть вопрос дооснащения КПП новейшим оборудованием и программным обеспечением, которая позволит увеличить пропускную способность кабин пограничного контроля, в том числе внедрения автоматизированной системы паспортного контроля", – отметил парламентарий.Депутат Алхас Барциц рассказал, что абхазская сторона предложила создать совместную рабочую группу, в которую войдут как представители абхазской и российской стороны."Мы пришли к совместному мнению, что, в кратчайшие сроки сформировав эту группу, мы дадим приглашение российским коллегам, которые приедут на КПП и воочию убедятся в том, какие нагрузки в летний сезон испытывает КПП. Перед этой рабочей группой будем ставить комплекс мер, который пошагово надо решать", - подчеркнул он.Члены рабочей группы будут обсуждать параметры упрощения перехода государственной границы, по итогу будет принят комплекс мер, которые будут предлагаться для исполнения.

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