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Ахсалба о погоде в Абхазии: для курортного сезона лето будет комфортным
Ахсалба о погоде в Абхазии: для курортного сезона лето будет комфортным
Каким будет первый месяц лета в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T10:07+0300
2022-06-01T10:07+0300
2022-06-01T11:34+0300
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Ахсалба об июньской погоде в Абхазии
Ахсалба об июньской погоде в Абхазии
Первые три-четыре дня июня температура воздуха в Абхазии будет держаться на отметке 27 градусов, что является оптимальной температурой для здоровья человека, после чего температура на 1-2 градуса будет превышать норму, сообщила Ахсалба. Ожидается дефицит осадков. Морская вода уже прогрелась до 18 градусов, а к середине лета она станет комфортной для тех, кто предпочитает более теплые показатели, рассказала специалист. Этот год не станет исключением для природных катаклизмов, нужно быть готовыми к шквалистым ветрам и наводнениям, связанным с ливневыми осадками. Но в первой половине июня таких опасных явлений погоды не ожидаются, сказала Ахсалба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Ахсалба о погоде в Абхазии: для курортного сезона лето будет комфортным
10:07 01.06.2022 (обновлено: 11:34 01.06.2022)
Каким будет первый месяц лета в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба.
Первые три-четыре дня июня температура воздуха в Абхазии будет держаться на отметке 27 градусов, что является оптимальной температурой для здоровья человека, после чего температура на 1-2 градуса будет превышать норму, сообщила Ахсалба. Ожидается дефицит осадков.
"Длительной засушливой погоды мы не видим. Лето будет жаркое, но рекордных значений температуры воздуха – от 45 до 50 градусов – мы не ожидаем. С середины июля температура будет уже ближе к комфортным условиям – до 30 градусов она опустится. В августе ожидаем гораздо большие осадки. О том, что будет рекордно жаркое лето, я сказать не могу", – сказала Асида Ахсалба.
Морская вода уже прогрелась до 18 градусов, а к середине лета она станет комфортной для тех, кто предпочитает более теплые показатели, рассказала специалист.
Этот год не станет исключением для природных катаклизмов, нужно быть готовыми к шквалистым ветрам и наводнениям, связанным с ливневыми осадками. Но в первой половине июня таких опасных явлений погоды не ожидаются, сказала Ахсалба.
Подробности слушайте в аудиофайле.