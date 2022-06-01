https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/akhsalba-o-pogode-v-abkhazii-dlya-kurortnogo-sezona-leto-budet-komfortnym-1039329733.html

Ахсалба о погоде в Абхазии: для курортного сезона лето будет комфортным

Ахсалба о погоде в Абхазии: для курортного сезона лето будет комфортным

Каким будет первый месяц лета в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T10:07+0300

2022-06-01T10:07+0300

2022-06-01T11:34+0300

радио

подкасты

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1f/1039329249_29:0:1270:698_1920x0_80_0_0_7714775aeefb4934c657d032f02e892e.jpg

Ахсалба об июньской погоде в Абхазии Ахсалба об июньской погоде в Абхазии

Первые три-четыре дня июня температура воздуха в Абхазии будет держаться на отметке 27 градусов, что является оптимальной температурой для здоровья человека, после чего температура на 1-2 градуса будет превышать норму, сообщила Ахсалба. Ожидается дефицит осадков. Морская вода уже прогрелась до 18 градусов, а к середине лета она станет комфортной для тех, кто предпочитает более теплые показатели, рассказала специалист. Этот год не станет исключением для природных катаклизмов, нужно быть готовыми к шквалистым ветрам и наводнениям, связанным с ливневыми осадками. Но в первой половине июня таких опасных явлений погоды не ожидаются, сказала Ахсалба. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио