https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/alkhas-kvitsiniya-pozdravil-semyu-pogibshego-na-donbasse-dobrovoltsa-s-dnem-zaschity-detey-1039343525.html
Алхас Квициниа поздравил семью погибшего на Донбассе добровольца с Днем защиты детей
Алхас Квициниа поздравил семью погибшего на Донбассе добровольца с Днем защиты детей
Житель села Кутол Ахра Киркинадзе погиб на поле боя в Донбассе 31 марта в возрасте 36 лет. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T16:07+0300
2022-06-01T16:07+0300
2022-06-01T17:32+0300
в абхазии
абхазия
новости
добровольцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/01/1039343453_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_0cbe95ea8f5f4e472800c6580f83bbd4.jpg
СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа от имени Аслана Бжания поздравил с Днем защиты детей семью уехавшего в ДНР добровольца Ахры Киркинадзе, сообщает пресс-служба главы государства.Алхас Квициниа отметил, что Ахра Киркинадзе – настоящий патриот своей Родины, а его поступок достоин уважения.Кроме того, руководитель Администрации президента преподнес семье подарок в честь праздника – плазменный телевизор и игровую приставку PlayStation 4 с дисками.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bzhaniya-i-ankvab-posochuvstvovali-rodnym-pogibshego-na-donbasse-dobrovoltsa-1038502361.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/01/1039343453_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_dc86d8ea4a361008e26b315556720445.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, добровольцы
Алхас Квициниа поздравил семью погибшего на Донбассе добровольца с Днем защиты детей
16:07 01.06.2022 (обновлено: 17:32 01.06.2022)
Житель села Кутол Ахра Киркинадзе погиб на поле боя в Донбассе 31 марта в возрасте 36 лет.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа от имени Аслана Бжания поздравил с Днем защиты детей семью уехавшего в ДНР добровольца Ахры Киркинадзе, сообщает пресс-служба главы государства.
У Киркинадзе, жителя села Кутол, погибшего на Донбассе в конце марта, остались вдова и пятеро детей, самому младшему нет и года.
Алхас Квициниа отметил, что Ахра Киркинадзе – настоящий патриот своей Родины, а его поступок достоин уважения.
Кроме того, руководитель Администрации президента преподнес семье подарок в честь праздника – плазменный телевизор и игровую приставку PlayStation 4 с дисками.