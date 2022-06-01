https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/alkhas-kvitsiniya-pozdravil-semyu-pogibshego-na-donbasse-dobrovoltsa-s-dnem-zaschity-detey-1039343525.html

Алхас Квициниа поздравил семью погибшего на Донбассе добровольца с Днем защиты детей

Алхас Квициниа поздравил семью погибшего на Донбассе добровольца с Днем защиты детей

Житель села Кутол Ахра Киркинадзе погиб на поле боя в Донбассе 31 марта в возрасте 36 лет. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T16:07+0300

2022-06-01T16:07+0300

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа от имени Аслана Бжания поздравил с Днем защиты детей семью уехавшего в ДНР добровольца Ахры Киркинадзе, сообщает пресс-служба главы государства.Алхас Квициниа отметил, что Ахра Киркинадзе – настоящий патриот своей Родины, а его поступок достоин уважения.Кроме того, руководитель Администрации президента преподнес семье подарок в честь праздника – плазменный телевизор и игровую приставку PlayStation 4 с дисками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bzhaniya-i-ankvab-posochuvstvovali-rodnym-pogibshego-na-donbasse-dobrovoltsa-1038502361.html

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