https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bzhaniya-i-ankvab-posochuvstvovali-rodnym-pogibshego-na-donbasse-dobrovoltsa-1038502361.html

Бжания и Анкваб посочувствовали родным погибшего на Донбассе добровольца

Бжания и Анкваб посочувствовали родным погибшего на Донбассе добровольца

Абхазский доброволец Ахра Киркинадзе погиб на поле боя при взрыве снаряда в Донецке 31 марта, его тело привезли на родину 3 апреля. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T19:50+0300

2022-04-05T19:50+0300

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Президент и премьер-министр Абхазии Аслан Бжания и Александр Анкваб приехали в Кутол почтить память погибшего на Донбассе добровольца Ахры Киркинадзе и выразить соболезнования его семье. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Родным бойца посочувствовали также вице-президент Бадра Гунба, руководство Администрации президента, члены правительства. В среду, 6 апреля, в селе Кутол Очамчырского района состоятся похороны абхазского добровольца Ахры Киркинадзе, погибшего в боях под Донецком.По поручению руководства Абхазии сотрудники МЧС поехали в Донецкую Народную Республику и доставили 3 апреля на родину тело добровольца.Ахре Киркрнадзе было 36 лет. У него осталось вдова и пятеро детей, самому младшему еще нет и года, старшему - 13 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/telo-pogibshego-v-dnr-dobrovoltsa-iz-abkhazii-dostavleno-na-rodinu-1038461168.html

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