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Часть Гагрского района останется без света 2 июня
Часть Гагрского района останется без света 2 июня
Ограничения коснутся абонентов подстанций "Гячрыпш", "Цандрипш-тяга" и "Холодная речка". 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T14:22+0300
2022-06-01T14:22+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Завтра, 2 июня, часть жителей Гагрского района останется без электричества, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".Отключения связаны с ремонтными работами. "Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/delba-predstavil-proekt-po-restrukturizatsii-dolgov-za-elektroenergiyu-1039284426.html
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Часть Гагрского района останется без света 2 июня
14:22 01.06.2022 (обновлено: 14:39 01.06.2022)
Ограничения коснутся абонентов подстанций "Гячрыпш", "Цандрипш-тяга" и "Холодная речка".
СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Завтра, 2 июня, часть жителей Гагрского района останется без электричества, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
Из-за отключения ВЛ "Гагра" подача электроэнергии будет прекращена с 12:00 до 17:00.
Отключения связаны с ремонтными работами. "Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.