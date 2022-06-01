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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Часть Гагрского района останется без света 2 июня
Часть Гагрского района останется без света 2 июня
Ограничения коснутся абонентов подстанций "Гячрыпш", "Цандрипш-тяга" и "Холодная речка". 01.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Завтра, 2 июня, часть жителей Гагрского района останется без электричества, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".Отключения связаны с ремонтными работами. "Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/delba-predstavil-proekt-po-restrukturizatsii-dolgov-za-elektroenergiyu-1039284426.html
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абхазия, черноморэнерго, новости, гагра

Часть Гагрского района останется без света 2 июня

14:22 01.06.2022 (обновлено: 14:39 01.06.2022)
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ЛЭП - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2022
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Ограничения коснутся абонентов подстанций "Гячрыпш", "Цандрипш-тяга" и "Холодная речка".
СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Завтра, 2 июня, часть жителей Гагрского района останется без электричества, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
Из-за отключения ВЛ "Гагра" подача электроэнергии будет прекращена с 12:00 до 17:00.
Отключения связаны с ремонтными работами. "Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.
Владимир Делба - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2022
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