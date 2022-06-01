https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/chast-gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-2-iyunya-1039342478.html

Часть Гагрского района останется без света 2 июня

Часть Гагрского района останется без света 2 июня

Ограничения коснутся абонентов подстанций "Гячрыпш", "Цандрипш-тяга" и "Холодная речка". 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T14:22+0300

2022-06-01T14:22+0300

2022-06-01T14:39+0300

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Завтра, 2 июня, часть жителей Гагрского района останется без электричества, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".Отключения связаны с ремонтными работами. "Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220527/delba-predstavil-proekt-po-restrukturizatsii-dolgov-za-elektroenergiyu-1039284426.html

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