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Харитон Агрба одержал девятую победу на профессиональном ринге
Харитон Агрба одержал девятую победу на профессиональном ринге
Боксер Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, на профессиональном ринге выступает с 2019 года, не имеет ни одного поражения. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Харитон Агрба одержал уверенную победу над Аваком Узляном на главном поединке вечера бокса в Москве, завоевав вакантный титул чемпиона Евразийского боксерского парламента.Абхазский боксер в первом полусреднем весе провел 10-раундовый бой в рамках шоу "Лига Ставок. Вечер профессионального бокса". Прямая трансляция велась организаторами на YouTube. По окончании боя рефери объявил, что единогласным решением судей победа по очкам присуждается Харитону Агрба. Таким образом, это девятая победа абхазского спортсмена на профессиональном ринге.Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: не имеет поражений, в пяти боях из девяти выиграл нокаутом.
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спорт, новости, москва, бокс

Харитон Агрба одержал девятую победу на профессиональном ринге

00:15 01.06.2022 (обновлено: 00:23 01.06.2022)
© screenshot / Russian Boxing FederationХаритон Агрба
Харитон Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2022
© screenshot / Russian Boxing Federation
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Боксер Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, на профессиональном ринге выступает с 2019 года, не имеет ни одного поражения.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Харитон Агрба одержал уверенную победу над Аваком Узляном на главном поединке вечера бокса в Москве, завоевав вакантный титул чемпиона Евразийского боксерского парламента.
Абхазский боксер в первом полусреднем весе провел 10-раундовый бой в рамках шоу "Лига Ставок. Вечер профессионального бокса". Прямая трансляция велась организаторами на YouTube.
По окончании боя рефери объявил, что единогласным решением судей победа по очкам присуждается Харитону Агрба. Таким образом, это девятая победа абхазского спортсмена на профессиональном ринге.
Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: не имеет поражений, в пяти боях из девяти выиграл нокаутом.
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