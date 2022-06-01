https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/khariton-agrba-oderzhal-devyatuyu-pobedu-na-professionalnom-ringe-1039335726.html

Харитон Агрба одержал девятую победу на профессиональном ринге

Харитон Агрба одержал девятую победу на профессиональном ринге

Боксер Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, на профессиональном ринге выступает с 2019 года, не имеет ни одного поражения. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T00:15+0300

2022-06-01T00:15+0300

2022-06-01T00:23+0300

спорт

новости

москва

бокс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/01/1039335792_0:24:1045:612_1920x0_80_0_0_21945c7dabeeae58a56d973c10c8e46d.jpg

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Харитон Агрба одержал уверенную победу над Аваком Узляном на главном поединке вечера бокса в Москве, завоевав вакантный титул чемпиона Евразийского боксерского парламента.Абхазский боксер в первом полусреднем весе провел 10-раундовый бой в рамках шоу "Лига Ставок. Вечер профессионального бокса". Прямая трансляция велась организаторами на YouTube. По окончании боя рефери объявил, что единогласным решением судей победа по очкам присуждается Харитону Агрба. Таким образом, это девятая победа абхазского спортсмена на профессиональном ринге.Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: не имеет поражений, в пяти боях из девяти выиграл нокаутом.

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, москва, бокс