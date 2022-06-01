https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/lasha-ashuba-pozdravil-mikhaila-shurgalina-s-naznacheniem-na-post-posla-rossii-v-abkhazii-1039345838.html

Лаша Ашуба поздравил Михаила Шургалина с назначением на пост посла России в Абхазии

Лаша Ашуба поздравил Михаила Шургалина с назначением на пост посла России в Абхазии

Указ президента России Владимира Путина о назначении Михаила Шургалина послом в Абхазии был подписан 31 мая. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T18:56+0300

2022-06-01T18:56+0300

2022-06-01T19:58+0300

в абхазии

народное собрание абхазии

парламент абхазии

лаша ашуба

посольство рф в абхазии

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба поздравил Чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Михаила Шургалина с назначением в должность, сообщает пресс-служба Парламента.Ранее Михаил Шургалин работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.С марта 2018 года по март 2022 года послом Росси в Абхазии был Алексей Двинянин, после него российскую дипмиссию возглавлял временный поверенный в делах Максим Литвинов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/putin-naznachil-mikhaila-shurgalina-poslom-rossii-v-abkhazii-1039332264.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

народное собрание абхазии, парламент абхазии, лаша ашуба, посольство рф в абхазии