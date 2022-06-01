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Лаша Ашуба поздравил Михаила Шургалина с назначением на пост посла России в Абхазии
Лаша Ашуба поздравил Михаила Шургалина с назначением на пост посла России в Абхазии
Указ президента России Владимира Путина о назначении Михаила Шургалина послом в Абхазии был подписан 31 мая. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба поздравил Чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Михаила Шургалина с назначением в должность, сообщает пресс-служба Парламента.Ранее Михаил Шургалин работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.С марта 2018 года по март 2022 года послом Росси в Абхазии был Алексей Двинянин, после него российскую дипмиссию возглавлял временный поверенный в делах Максим Литвинов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/putin-naznachil-mikhaila-shurgalina-poslom-rossii-v-abkhazii-1039332264.html
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народное собрание абхазии, парламент абхазии, лаша ашуба, посольство рф в абхазии

Лаша Ашуба поздравил Михаила Шургалина с назначением на пост посла России в Абхазии

18:56 01.06.2022 (обновлено: 19:58 01.06.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Посольство РФ
Посольство РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Указ президента России Владимира Путина о назначении Михаила Шургалина послом в Абхазии был подписан 31 мая.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба поздравил Чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Михаила Шургалина с назначением в должность, сообщает пресс-служба Парламента.
"Выражаю уверенность, что Ваш профессионализм и многолетний опыт дипломатической службы будут способствовать эффективному решению задач, стоящих перед нашими государствами", - говорится в поздравлении.
Ранее Михаил Шургалин работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.
С марта 2018 года по март 2022 года послом Росси в Абхазии был Алексей Двинянин, после него российскую дипмиссию возглавлял временный поверенный в делах Максим Литвинов.
Посольство России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 31.05.2022
Путин назначил Михаила Шургалина послом России в Абхазии
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