https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/lasha-ashuba-pozdravil-mikhaila-shurgalina-s-naznacheniem-na-post-posla-rossii-v-abkhazii-1039345838.html
Лаша Ашуба поздравил Михаила Шургалина с назначением на пост посла России в Абхазии
Лаша Ашуба поздравил Михаила Шургалина с назначением на пост посла России в Абхазии
Указ президента России Владимира Путина о назначении Михаила Шургалина послом в Абхазии был подписан 31 мая. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T18:56+0300
2022-06-01T18:56+0300
2022-06-01T19:58+0300
в абхазии
народное собрание абхазии
парламент абхазии
лаша ашуба
посольство рф в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102942/90/1029429047_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_89d1033e88e08fa932cd25689b5222ea.jpg
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба поздравил Чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Михаила Шургалина с назначением в должность, сообщает пресс-служба Парламента.Ранее Михаил Шургалин работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.С марта 2018 года по март 2022 года послом Росси в Абхазии был Алексей Двинянин, после него российскую дипмиссию возглавлял временный поверенный в делах Максим Литвинов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/putin-naznachil-mikhaila-shurgalina-poslom-rossii-v-abkhazii-1039332264.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102942/90/1029429047_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5023a7c2972c3ad8b95290d713cde3ab.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
народное собрание абхазии, парламент абхазии, лаша ашуба, посольство рф в абхазии
Лаша Ашуба поздравил Михаила Шургалина с назначением на пост посла России в Абхазии
18:56 01.06.2022 (обновлено: 19:58 01.06.2022)
Указ президента России Владимира Путина о назначении Михаила Шургалина послом в Абхазии был подписан 31 мая.
СУХУМ, 1 июн - Sputnik.
Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба поздравил Чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Михаила Шургалина с назначением в должность, сообщает
пресс-служба Парламента.
"Выражаю уверенность, что Ваш профессионализм и многолетний опыт дипломатической службы будут способствовать эффективному решению задач, стоящих перед нашими государствами", - говорится в поздравлении.
Ранее Михаил Шургалин работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.
С марта 2018 года по март 2022 года послом Росси в Абхазии был Алексей Двинянин, после него российскую дипмиссию возглавлял временный поверенный в делах Максим Литвинов.