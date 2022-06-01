https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/lavrov-turtsiya-gotova-pomoch-v-razminirovanii-ukrainskikh-portov-1039345296.html

Лавров: Турция готова помочь в разминировании украинских портов

Лавров: Турция готова помочь в разминировании украинских портов

С начала спецоперации украинские войска заминировали свои порты. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T17:52+0300

2022-06-01T17:52+0300

2022-06-01T18:01+0300

военная спецоперация рф в донбассе

турция

россия

украина

политика

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что достигнуты договоренности о помощи Турции в разминировании украинских портов, пишет РИА Новости. Он также добавил, что Анкара должна поспособствовать тому, "чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/evstafev-ssha-khotya-organizovat-upravlyaemyy-khaos-v-vostochnoy-azii-1039240321.html

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турция, россия, украина, политика