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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/lavrov-turtsiya-gotova-pomoch-v-razminirovanii-ukrainskikh-portov-1039345296.html
Лавров: Турция готова помочь в разминировании украинских портов
Лавров: Турция готова помочь в разминировании украинских портов
С начала спецоперации украинские войска заминировали свои порты. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T17:52+0300
2022-06-01T18:01+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что достигнуты договоренности о помощи Турции в разминировании украинских портов, пишет РИА Новости. Он также добавил, что Анкара должна поспособствовать тому, "чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/evstafev-ssha-khotya-organizovat-upravlyaemyy-khaos-v-vostochnoy-azii-1039240321.html
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турция, россия, украина, политика

Лавров: Турция готова помочь в разминировании украинских портов

17:52 01.06.2022 (обновлено: 18:01 01.06.2022)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2022
© Sputnik / Алексей Филиппов
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С начала спецоперации украинские войска заминировали свои порты.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что достигнуты договоренности о помощи Турции в разминировании украинских портов, пишет РИА Новости.
"По итогам разговора с президентом Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда", - сказал Лавров журналистам.
Он также добавил, что Анкара должна поспособствовать тому, "чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации".
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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