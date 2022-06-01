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Лавров: Турция готова помочь в разминировании украинских портов
Лавров: Турция готова помочь в разминировании украинских портов
С начала спецоперации украинские войска заминировали свои порты. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T17:52+0300
2022-06-01T17:52+0300
2022-06-01T18:01+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что достигнуты договоренности о помощи Турции в разминировании украинских портов, пишет РИА Новости. Он также добавил, что Анкара должна поспособствовать тому, "чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220524/evstafev-ssha-khotya-organizovat-upravlyaemyy-khaos-v-vostochnoy-azii-1039240321.html
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Лавров: Турция готова помочь в разминировании украинских портов
17:52 01.06.2022 (обновлено: 18:01 01.06.2022)
С начала спецоперации украинские войска заминировали свои порты.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что достигнуты договоренности о помощи Турции в разминировании украинских портов, пишет РИА Новости.
"По итогам разговора с президентом Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда", - сказал Лавров журналистам.
Он также добавил, что Анкара должна поспособствовать тому, "чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.