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Мини-футбольное поле открыли в Сухуме в 1 июня

Мини-футбольное поле открыли в Сухуме в 1 июня

Строительство первого в республике поля для мини-футбола с естественным покрытием продолжалось около двух лет. 01.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-01T20:40+0300

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СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В День защиты детей в Сухуме открыли мини-футбольную площадку, подаренную городу жителем столицы, предпринимателем Гиви Чамагуа.Сам предприниматель отметил, что решил построить площадку, так как, будучи ребенком, часто играл на этой поляне. Но во времена его детства автомобилей было мало, сейчас же, когда интенсивность движения многократно возросла, появилась необходимость создания оградить площадку, которая расположена в непосредственной близости от дороги."Мне многие помогали, но хочу отметить Дмитрия Халбад, к которому я обратился, так как хотел установить здесь камеры. Он бесплатно предоставил оборудование, хочу сказать спасибо ему и другим ребятам, которые поддержали", - отметил Чамагуа.На мини-футбольном поле растет трава, семена которой специально привезли из Голландии. Работами над естественным газонным покрытием руководил Виктор Цулукия, агроном с большим опытом обустройства футбольных полей, в том числе и стадиона "Фишт" в Сочи перед Чемпионатом мира 2018 года.Ранее Цулукия был главным агрономом на стадионе футбольного клуба "Рубин" в Казани, тогда команда выступала в Лиге Чемпионов. По траве, выращенной Виктором Цулукия, за мячом бежали Лионель Месси и другие звезды мирового футбола.Присутствовавшие на мероприятии гости - председатель Госкомспорта Джемал Губаз, президент Федерации футбола Таращ Хагба, представители Министерства просвещения и языковой политики Абхазии отметили важность открытия футбольной площадки для развития спорта в республике и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

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