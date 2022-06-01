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Подопечные фонда "Киараз" побывали в гостях у Sputnik Абхазия
Подопечные фонда "Киараз" побывали в гостях у Sputnik Абхазия
День защиты детей был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. 01.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-01T18:20+0300
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Десять подопечных благотворительного фонда "Киараз" в День защиты детей, 1 июня, побывали в гостях в редакции информационного агентства Sputnik Абхазия.В продолжение экскурсии подопечные "Киараза" устроили в пресс-центре импровизированную пресс-конференцию. Часть детей взяла на себя роль журналистов, другие, сидя в президиуме, отвечали на вопросы из зала, связанные с работой фонда. В конце экскурсии маленьким гостям подарили сувениры от Sputnik Абхазия.Фонд "Киараз" был учрежден в апреле 2015 года. Деятельность организации началась с волонтерских акций сбора вещей для малоимущих семей Абхазии. В настоящее время "Киараз" работает в тесном взаимодействии с главами сельских администраций и общественными активистами – организовывает сбор одежды, продуктов и школьных принадлежностей, оказывает содействие в получении подопечными медицинской помощи.По словам исполнительного директора организации Кадыра Аргун, сейчас "Киараз" оказывает помощь более 300 социально уязвимым и многодетным семьям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/obsledovaniya-podopechnykh-fonda-kiaraz-budut-bezvozmezdno-provoditsya-v-meduchrezhdeniyakh-1038119302.html
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Подопечные фонда "Киараз" побывали в гостях у Sputnik Абхазия
День защиты детей был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года.
СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Десять подопечных благотворительного фонда "Киараз" в День защиты детей, 1 июня, побывали в гостях в редакции информационного агентства Sputnik Абхазия.
Руководитель пресс-центра Sputnik Инал Лазба провел для юных посетителей экскурсию по кабинетам. Дети воочию увидели, как пишутся материалы, и под присмотром выпускающего редактора опубликовали на сайте несколько новостей. После этого они ознакомились с секретами видеомонтажа и зачитали новости на радио.
В продолжение экскурсии подопечные "Киараза" устроили в пресс-центре импровизированную пресс-конференцию. Часть детей взяла на себя роль журналистов, другие, сидя в президиуме, отвечали на вопросы из зала, связанные с работой фонда. В конце экскурсии маленьким гостям подарили сувениры от Sputnik Абхазия.
Фонд "Киараз" был учрежден в апреле 2015 года. Деятельность организации началась с волонтерских акций сбора вещей для малоимущих семей Абхазии. В настоящее время "Киараз" работает в тесном взаимодействии с главами сельских администраций и общественными активистами – организовывает сбор одежды, продуктов и школьных принадлежностей, оказывает содействие в получении подопечными медицинской помощи.
По словам исполнительного директора организации Кадыра Аргун, сейчас "Киараз" оказывает помощь более 300 социально уязвимым и многодетным семьям.